Real Sociedad LaLiga EA Sports La Real rescata un punto ante el Espanyol en Anoeta (2-2) L. E. A. | EITB Publicado: 24/08/2025 21:33 (UTC+2) Última actualización: 25/08/2025 00:09 (UTC+2) Los donostiarras perdían 0-2 al descanso pero los goles de Barrene y de Óskarsson en la segunda mitad han dado un buen punto a los de Sergio Francisco. Mikel Oyarzabal disputa un balón con un jugador del Valencia. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: Realak puntu bat urratu du Anoetan Espanyolen aurka (2-2)

La Real Sociedad ha salvado un punto en el partido de la 2ª jornada de LaLiga EA Sports, el primero de los gipuzkoanos en Anoeta, tras empatar un partido que los txuriurdin perdían por 0-2 en el descanso.

Sergio Francisco, en su debut ante el público del Reale Arena, ha realizado tres cambios respecto del partido que los donostiarras disputaron en la 1ª jornada de Liga ante el Valencia: Jon Martín, que ha sustituido a Caleta-Car, Sergi Gómez y Luka Sucic han sido las novedades en el césped.

El partido ha tenido un comienzo trepidante, con una Real que ha salido decidida al ataque y que ha creado cierto peligro en las inmediaciones de Dmitrovic, pero el gol lo ha conseguido finalmente el conjunto visitante por medio de Pere Milla en una contra iniciada por él mismo.

Barrene y Oyarzabal han gozado de sendas ocasiones para lograr el empate, pero el balón no ha llegado a entrar en la portería valencianista.

Por parte de los periquitos, Edu Expósito ha tenido el segundo en sus botas en un disparo con la izquierda que se ha ido fuera muy cerca del palo.

Y en el 43, penalti claro y bastante inocente de Jon Martin por agarrón claro a Roberto Fernández.

La pena máxima la ha lanzado y Puado y la ha parado Remiro.

Sin embargo, el árbitro ha mandado repetir el lanzamiento porque un jugador de la Real ha entrado antes de tiempo en el área. Puado no ha fallado en el segundo intento y ha batido a Remiro estableciendo el 0-2 al borde del descanso.

Tras el descanso, el ritmo del partido ha decaído de forma acusada. Los de Sergio Francisco no han creado ocasiones, mientras que el Espanyol ha seguido dando sensación de peligro.

Pero en el 62 los donostiarras han vuelto a meterse en el partido en una contra en la que Barrene ha sabido aprovechar el resbalón de un jugador del Espanyol para recortar distancias en el marcador (1-2).

En el 68 ha llegado el empate en un remate de Óskarsson a pase de Mikel Oyarzabal (2-2).

La Real lo ha intentado hasta el final pero no ha podido conseguir el tercer gol que le hubiera dado la primera victoria de la presente temporada.

Ficha técnica:

2 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez (Aihen, m.72); Turrientes (Gorrotxategi, m.56), Marín, Sucic (Óskarsson, m.56); Kubo, Oyarzabal (Brais Méndez, m.72) y Barrenetxea (Guedes, m.80).

2 - RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Rubio, Cabrera, Romero; Exposito (Salinas, m.81), Lozano (Calero, m.71), Milla (Terrats, m.71); Dolan (Roca, m.86), Roberto Fernández (Kike García, m.71) y Puado.

Goles: 0-1, m.10: Milla; 0-2, m.45+1: Puado; 1-2, m.61: Barrenetxea; 2-2, m.69: Óskarsson.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité Andaluz). Amonestó a Gorrotxategi (75) y Jon Martín (79) por la Real Sociedad; y a Exposito (44) y Calro (90+5) por el RCD Espanyol.