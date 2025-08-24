Real Sociedad LaLiga Hypermotion El Sanse cae en los últimos minutos en Málaga (1-0) EITB Publicado: 24/08/2025 23:46 (UTC+2) Última actualización: 25/08/2025 00:02 (UTC+2) Los txuri-urdin han aguantado bien durante casi todo el partido, pero el gol de Rafael Rodríguez en el minuto 86 ha evitado que volvieran a puntuar. Málaga vs. Sanse. Foto: @RSZubieta Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sansek azken minutuetan galdu du Malagan (1-0)

Un gol de Rafa Rodríguez, de chilena, en el minuto 86, le ha dado el triunfo al Málaga ante un Sanse que ha jugado mejor la primera parte y en la segunda ha renunciado al ataque, en busca del empate.

El conjunto donostiarra se defendía bien en su área, no se amedrentaba y buscaba en alguna acción un contragolpe para avisar y crear peligro. Los txuri-urdin han empezado a asentarse en el campo, cerrando mejor las bandas, adelantando más las líneas y el balón lo circulaba con más propósito ofensivo.

El equipo vasco tuvo su mejor ocasión en un despliegue de fuerza y velocidad por parte del extremo Job Ochieng, que se ha ido de su marcador, pero su disparo no ha hencontrado portería por centímetros. El Sanse ha puesto en dificultades a su rival poco a poco.

Y cuando todo parecía pronosticado al empate, un centro por la izquierda del Málaga, el balón que queda muerto en el área pequeña, y el centrocampista Rafa Rodríguez, de chilena, ha marcado el gol que le daba el triunfo al conjunto malaqueño en el minuto 86.

Ficha técnica:

1 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Álex Pastor, Montero, Víctor García; Larrubia, Izan Merino (Juanpe, m.67), Dotor (Rafa Rodríguez, m.83), Joaquín Muñoz (Aaron Ochoa, m.67); Dani Lorenzo (Chupete, m.46) y Adrián Niño (Lobete, m.57).

0 - Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Agote (Garro, m.77); Mikel Rodríguez (Lebarbier, m.77), Gorka Gorosabel, Carbonell, Ochieng (Díaz, m.62); Mariezkurrena (Carrera, m.62) y Orobengoa.

Goles: 1-0, M.86: Rafa Rodríguez.

Árbitro: Alonso de Ena Wolf (Comité Aragonés). Mostró cartulina amarilla a los locales Izan Merino (m.30) y Larrubia (m.74), y a los visitantes Carrera (m.81) y Garro (m.89).