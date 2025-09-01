Real Sociedad LaLiga EA Sports Carlos Soler llega a la Real Sociedad, hasta 2030 EITB Media Publicado: 01/09/2025 20:05 (UTC+2) Última actualización: 01/09/2025 21:40 (UTC+2) El futbolista valenciano llega al conjunto txuri-urdin desde el París Saint-Germain; la Real Sociedad tiene la opción de prorrogar el contrato por otra temporada, hasta el final de la campaña 2030-31. Carlos Soler celebra un gol marcado con el PSG. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Carlos Solerrek Realean jokatuko du, 2030era arte

Carlos Soler es nuevo jugador de la Real Sociedad. El futbolista valenciano de 28 años llega al equipo txuri-urdin desde el PSG para cinco temporadas, hasta el final de la campaña 2029-30, si bien el club donostiarra tiene la opción de prorrogar el contrato por una temporada más, hasta 2031.

Con 7 años ingresó en la cantera del Valencia y tras pasar por las diferentes categorías del conjunto che, debutó en Primera División con el primer equipo del Valencia en marzo de 2016. Militó en el Valencia hasta el 2022. Inicio la temporada 2022-2023 con el Valencia, pero el 1 de septiembre fue fichado por el PSG. Firmó con el conjunto parisino hasta 2027. Tras dos temporadas en el Paris Saint-Germain, en agosto de 2024 fue cedido al West Ham, equipo en el que militó en la temporada 2024-2025.

Tras su paso por la Premier League, con poco éxito, volvió al PSG, y ahora llega a la Real Sociedad.