Real Sociedad
Traspaso
Urko González de Zárate jugará en el Espanyol
EITB
La Real Sociedad ha querido agradecer a Urko su compromiso, dedicación y profesionalidad mostrada durante los años que ha permanecido en el club.
Urko González de Zárate. Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Urko Gonzalez de Zaratek Espanyolen jokatuko du
La Real Sociedad y el Espanyol han llegado a un acuerdo para el traspaso de Urko González de Zárate al conjunto perico.
Urko González de Zárate llegó a Zubieta en edad cadete, donde comenzó su formación como futbolista en la cantera txuri-urdin. Fue ascendiendo categorías hasta debutar con el primer equipo en la temporada 20-21, en un partido en Anoeta ante el Real Madrid. Desde entonces, el centrocampista ha defendido sus colores en 16 encuentros oficiales de LaLiga, Copa del Rey y Europa League.