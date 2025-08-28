Real Sociedad Traspaso Urko González de Zárate jugará en el Espanyol EITB Publicado: 28/08/2025 14:50 (UTC+2) Última actualización: 28/08/2025 14:52 (UTC+2) La Real Sociedad ha querido agradecer a Urko su compromiso, dedicación y profesionalidad mostrada durante los años que ha permanecido en el club. Urko González de Zárate. Foto: Real Sociedad Whatsapp

Euskaraz irakurri: Urko Gonzalez de Zaratek Espanyolen jokatuko du

La Real Sociedad y el Espanyol han llegado a un acuerdo para el traspaso de Urko González de Zárate al conjunto perico.

Urko González de Zárate llegó a Zubieta en edad cadete, donde comenzó su formación como futbolista en la cantera txuri-urdin. Fue ascendiendo categorías hasta debutar con el primer equipo en la temporada 20-21, en un partido en Anoeta ante el Real Madrid. Desde entonces, el centrocampista ha defendido sus colores en 16 encuentros oficiales de LaLiga, Copa del Rey y Europa League.