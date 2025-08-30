Real Sociedad LaLiga EA Sports La Real cae por la mínima ante el recién ascendido Oviedo (1-0) AGENCIAS | EITB Publicado: 30/08/2025 21:10 (UTC+2) Última actualización: 30/08/2025 21:56 (UTC+2) Un gol de Dendoncker al filo del descanso condena a un equipo donostiarra que ha dado una imagen preocupante en la segunda parte. Barrenetxea disputando un balón a Nacho Vidal. Foto: Efe. Whatsapp

Un gol al borde del descanso del belga Leander Dendoncker dio la primera victoria de la temporada al recién ascendido Oviedo que ganó en el estadio Carlos Tartiere a la Real Sociedad, aún sin ganar en lo que va de temporada.

El cuadro donostiarra fue incapaz de neutralizar la ventaja que su rival logró en la primera parte. Tras dos empates en los primeros partidos, la Real sufrió su primera derrota del curso.

El Oviedo arrancó el partido intentando mandar, pero las pérdidas de balón dieron alas a una Real Sociedad que, sin hacer mucho, sí llegó con peligro a las inmediaciones el área de Aarón Escandell, aunque el portero carbayón no tuvo que hacer ninguna parada.

Cuando mejor estaba la Real Sociedad, que acumulaba ya seis saques de esquina, una pérdida de Aihen permitió a Hassan correr, dejar atrás a Gorrotxa y poner un centro atrás que Dendoncker convirtió en el 1-0 con un gran disparo de zurda ante Álex Remiro.

El segundo tiempo arrancó y el Real Oviedo vivió sus mejores momentos del partido, jugando mucho en campo rival y dominando más o menos la situación, aunque la Real Sociedad siguió sumando saques de esquina y en uno de ellos Aarón Escandell evitó en el segundo palo el empate de Oyarzabal.

Poco mordiente en ataque

El partido avanzaba y el Oviedo no sufría, ya que en la Real Sociedad ni Guedes ni Barrene, los extremos visitantes, conseguían entrar en juego, algo que sí hacía Hassan en campo rival y a favor de los carbayones.

Un tiro de Turrientes a las manos de Aarón Escandell fue lo único peligroso de la Real Sociedad en los ocho minutos de descuento, tiempo en el que el Real Oviedo afianzó su primera victoria en Primera División 24 años después de la última.

Ficha técnica:

1 – Real Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Rahim; Dendoncker, Reina (Sibo, m. 73); Ilic (Brekalo, m. 73), Ovie Ejaria (Santi Cazorla, m. 61), Ilyas (Hassan, m. 30); Fede Viñas (Rondón, m. 61).

0 – Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen (Sergio Gómez, m. 71); Gorrotxa (Turrientes, m. 78), Pablo Marín (Karrikaburu, m. 56); Take Kubo (Guedes, m. 66), Oyarzabal (Sucic, m. 78), Barrenetxea; Oskarsson (Brais Méndez, m. 56).

Gol: 1-0, M. 40: Dendoncker.

Árbitro: Cordero Vega (comité cántabro). Amonestó a los locales Brekalo (84') y Hassan (90'+3) y a los visitantes Caleta-Car (46').