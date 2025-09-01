Real Sociedad Fichaje Yangel Herrera llega a San Sebastián para firmar por la Real Sociedad AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 01/09/2025 09:21 (UTC+2) Última actualización: 01/09/2025 12:19 (UTC+2) Se prevé que el jugador venezolano, procedente del Girona, formalice su contrato con el club donostiarra este lunes. Yangel Herrera, en su llegada a Donostia Whatsapp

El centrocampista venezolano del Girona Yangel Herrera llegó este domingo a San Sebastián para firmar un contrato con la Real Sociedad, que ha alcanzado un acuerdo con la entidad catalana para el traspaso del futbolista.

Está previsto que hoy, lunes, formalice su compromiso con el club donostiarra. El centrocampista venezolano, que llega lesionado para varias semanas, cumple el perfil que había pedido el entrenador de la Real, Sergio Francisco, quien demandó al club un centrocampista con poderío físico y energía.

Herrera, que tiene 27 años, cuenta con experiencia en LaLiga, ya que, tras fichar por el Manchester City, jugó como cedido en el Granada, Espanyol y Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.