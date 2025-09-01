Real Sociedad OFICIAL Yangel Herrera, nuevo jugador de la Real Sociedad AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 01/09/2025 12:12 (UTC+2) Última actualización: 01/09/2025 12:19 (UTC+2) El centrocampista venezolano ha firmado hasta 2030 con el club donostirra. Viene procedente del Girona. Yangel Herrera, a su llegada a San Sebastián. EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La Real Sociedad ha anunciado el fichaje de Yangel Herrera este lunes, centrocampista venezolano que viene del Girona.

Herrera, de 27 años, comenzó su carrera deportiva en Venezuela en las filas del Atlético Venezuela. El Manchester City se fijó en él y se hizo con los servicios del centrocampista y lo cedió durante dos años al New York City.

En enero de 2019, recaló como cedido en la SD Huesca y ahí comenzó su periplo por LaLiga. Permaneció media temporada en Huesca, dos en Granada, una en el RCD Espanyol, todas ellas cedido, para recalar también como préstamo en Girona. Tras tres años en el club de Montilivi, ahora llega a la Real.