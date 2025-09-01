Real Sociedad Deja el club La Real Sociedad traspasa a Hamari Traoré al París FC EITB Publicado: 01/09/2025 21:05 (UTC+2) Última actualización: 01/09/2025 21:07 (UTC+2) El futbolista maliense, que ha jugado en la Real desde 2023, deja el club txuri-urdin y continuará con su carrera en el conjunto parisino, que disputa la Ligue 1, la máxima categoría de Francia. Hamari Traoré ha jugado en la Real durante dos temporadas. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Hamari Traorek Reala utzi du, eta Paris FC taldean arituko da

La Real Sociedad ha traspasado a Hamari Traoré al París FC, tal y como ha anunciado, de manera oficial, el club guipuzcoano este lunes por la tarde, en la recta final del plazo para formalizar fichajes.

De esta forma, el futbolista maliense, de 33 años y que ha jugado en la Real desde 2023, deja el club txuri-urdin y continuará con su carrera en el conjunto parisino, que disputa la Ligue 1, la máxima categoría de Francia.

"La Real Sociedad quiere agradecer a Hamari la profesionalidad y dedicación mostradas durante sus temporadas de estancia en nuestro club, al tiempo que le desea lo mejor para su futuro personal y profesional. Su pasión siempre será recordada. Merci, Hama!", ha señalado la Real, al informar de la marcha del lateral.