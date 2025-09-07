Real Sociedad LaLiga Hypermotion El Sanse echa por tierra una ventaja de dos goles ante el Cádiz de Gaizka Garitano (3-3) Agencias | EITB Publicado: 07/09/2025 18:55 (UTC+2) Última actualización: 07/09/2025 19:02 (UTC+2) Dos goles de Tabatadze en dos minutos evitan que los donostiarras sumen su segundo triunfo en casa. Dos goles en dos minutos han evitado la victoria del Sanse. Foto: Real Sociedad. Whatsapp

La Real Sociedad B ha dejado escapar un triunfo que parecía seguro en el partido de la 4ª jornada de la Liga Hypermotion que ha disputado en casa ante el Cádiz de Gaizka Garitano.

El primer tanto del encuentro ha llegado en el minuto 9 en una jugada marcada por la mala suerte en la que Agote ha marcado en propia puerta.

El 1-1 lo ha marcado Lander Astiazarán media hora después.

En la primera ocasión de la segunda parte, Gorka Carrera ha adelantado al filial donostiarra en el marcador (2-1).

El Sanse volvió a golpear en el 57, esta vez por mediación de Lebarbier (3-1).

En el minuto 77, golazo de Tabatadze desde fuera del área (3-2).

Y en el 79, de nuevo Tabatadze ha firmado el 3-3 definitivo.

Ficha técnica:

3 - Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Agote (Balda, min.67) ; Lebarbier, Gorosabel, Mikel Rodríguez (Dani Díaz, min.80); Astiazarán (Kita, min.80), Marchal (Orobengoa min.67) y Carrera.

3 - Cádiz: Aznar; Caicedo (Tabatadze, min.55), Pelayo Fernández, Recio, Climent, Iza Carcelén; Diakité, Diarra (Ortuño, min.55), Ocampo (Aghama, min.55), Suso (Dawda, min.73); y García-Pascual (Álex Fernández, min.85).

Goles: 0-1, min.9: Agote en propia meta; 1-1, min.39: Astiazarán; 2-1, min.47: Carrera; 3-1, min. 57: Lebarbier; 3-2, min.77: Tabatadze; 3-3, min.79: Tabatadze.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (comité madrileño). Amonestó a Peru Rodríguez (64), Dadie (66) y Dani Díaz (86) por parte del Sanse; a Iker Recio (57) y Climent (75) por parte del Cádiz.