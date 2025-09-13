Real Sociedad
LaLiga Hypermotion
El Sanse no aprovecha sus oportunidades y cae en Las Palmas (2-1)
Agencias | EITB
El filial suma su segunda derrota de la temporada y acumula cuatro partidos sin ganar.
El Sanse no pudo rascar nada en Canarias. Foto: @RSZubieta_
El Sanse vuelve de vacío del partido de la 5ª jornada de LaLiga Hypermotion que le ha enfrentado a la La UD Las Palmas en el Estadio Gran Canaria (2-1).
El 1-0 llegó en el minuto 39 a cargo de Iván Gil.
Los canarios ampliaron ventaja tras el descanso, de nuevo gracias a Iván Gil (2-0).
El único gol de los donostiarras fue un autogol de Enrique Clemente cumplido ya el minuto 90 de partido (2-1).