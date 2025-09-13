Real Sociedad LaLiga Hypermotion El Sanse no aprovecha sus oportunidades y cae en Las Palmas (2-1) Agencias | EITB Publicado: 13/09/2025 10:22 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2025 10:40 (UTC+2) El filial suma su segunda derrota de la temporada y acumula cuatro partidos sin ganar. El Sanse no pudo rascar nada en Canarias. Foto: @RSZubieta_ Whatsapp

El Sanse vuelve de vacío del partido de la 5ª jornada de LaLiga Hypermotion que le ha enfrentado a la La UD Las Palmas en el Estadio Gran Canaria (2-1).

El 1-0 llegó en el minuto 39 a cargo de Iván Gil.

Los canarios ampliaron ventaja tras el descanso, de nuevo gracias a Iván Gil (2-0).

El único gol de los donostiarras fue un autogol de Enrique Clemente cumplido ya el minuto 90 de partido (2-1).