Real Sociedad

LaLiga Hypermotion

El Sanse no aprovecha sus oportunidades y cae en Las Palmas (2-1)

Agencias | EITB

El filial suma su segunda derrota de la temporada y acumula cuatro partidos sin ganar.

  • El Sanse no pudo rascar nada en Canarias. Foto: @RSZubieta_

El Sanse vuelve de vacío del partido de la 5ª jornada de LaLiga Hypermotion que le ha enfrentado a la La UD Las Palmas en el Estadio Gran Canaria (2-1).

El 1-0 llegó en el minuto 39 a cargo de Iván Gil.

Los canarios ampliaron ventaja tras el descanso, de nuevo gracias a Iván Gil (2-0).

El único gol de los donostiarras fue un autogol de Enrique Clemente cumplido ya el minuto 90 de partido (2-1).

