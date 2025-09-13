Real Sociedad LALIGA EA SPORTS La Real cae ante un Real Madrid con diez en Anoeta (1-2) G. P. A. | EITB Publicado: 13/09/2025 18:39 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2025 19:57 (UTC+2) Mbappé y Güler han marcado para el conjunto de Xabi Alonso en la primera mitad. La expulsión de Huijsen ha condicionado el encuentro, pero los de Sergio Francisco no han podido llevar a cabo la remontada, a pesar de que Oyarzabal ha recortado distancias desde el punto de penalti. Kylian Mbappé ha marcado el primer gol del Real Madrid. EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Realak ezin izan du hamarrekin aritu den Real Madril garaitu (1-2)

La Real Sociedad ha caído 1-2 esta tarde en Anoeta ante un Real Madrid que ha jugado con diez durante una hora por la expulsión de Dean Huijsen y, por lo tanto, sigue sin conocer la victoria en este inicio de LaLiga EA Sports.

El conjunto de Xabi Alonso ha sido muy superior durante la primera parte, a pesar de jugar con uno menos después de que el colegiado Jesús Gil Manzano haya mostrado la roja directa a Huijsen en el minuto 31 tras frenar con una falta a Oyarzabal siendo el último hombre de la defensa.

Kylian Mbappé ha adelantado a los merengues, mientras que Arda Güler ha marcado el 0-2 poco antes del descanso.

En la segunda mitad, Mikel Oyarzabal ha recortado distancias desde los once metros y el encuentro ha cambiado por completo. El equipo de Sergio Francisco ha dominado el juego y ha puesto en apuros al Real Madrid, que ha dado un paso atrás y intentado cerrar el partido saliendo rápido a la contra.

Sin embargo, no ha habido más goles. La Real lo ha intentado todo hasta el pito final y ha hecho sufrir al Real Madrid, pero ha perdido, y solo suma dos puntos en lo que va de liga.

El conjunto merengue, por su parte, mantiene el liderato con un pleno de triunfos en las primeras cuatro jornadas.

El gol de Kylian Mbappé: 0-1

La roja directa a Dean Huijsen:

El gol de Arda Güler: 0-2

El penalti de Dani Carvajal:

El gol de Mikel Oyarzabal, de penalti: 1-2

Por otro lado, antes del pitido inicial, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha entregado la Insignia de Oro y Brillantes a John Benjamin Toshack, exentrenador de ambos equipos.