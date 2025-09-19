Real Sociedad LALIGA EA SPORTS La Real no da con la tecla y sufre una clara derrota ante el Betis (3-1) I. G. | EITB Publicado: 19/09/2025 23:03 (UTC+2) Última actualización: 19/09/2025 23:30 (UTC+2) Los txuri-urdin no han estado cómodos en ningún momento del partido, pero en la segunda parte el Betis ha sido notablemente superior. Así, la Real suma la quinta jornada sin victoria. Cucho ha marcado el primer gol. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Realak porrot argia jaso du Betisen aurka (3-1)

La Real Sociedad ha perdido por 3-1 contra el Betis este viernes en el inicio de la 5ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en La Cartuja.

El equipo local ha comenzado dominando el juego y creando peligro desde los primeros minutos. Remiro ha parado el primer tiro a puerta, pero nada ha podido hacer cuando Cucho ha recibido dentro del área y se ha dado la vuelta para reventar el balón a la red (1-0).

Pero la Real ha contestado aprovechando un grave error defensivo de Firpo, quien ha regalado el balón a Barrenetxea dentro del área. Éste se lo ha dado a Brais, que con el portero descolocado ha marcado a placer (1-1).

Después el choque se ha puesto más igualado, aunque el Betis ha seguido un paso por delante. De hecho, Sergio Gómez ha tenido que meter el cuerpo para que Anthony no marcara el segundo de los béticos. Y antes del descanso, Kubo, Aramburu y Oyarzabal han podido poner a su equipo por delante en unos buenos minutos de los txuri-urdin, pero ninguno ha estado acertado.

Tras el descanso, el Betis se ha vuelto a poner por delante rápidamente. Un centro desde la banda que ha rematado Abde y Remiro no ha acertado en la salida, marcando en propia puerta (2-1).

El Betis ha subido la intensidad y ha encerrado en su área al equipo vasco. A la Real le ha tocado sufrir y defenderse de los constantes ataques, y en uno de esos ha llegado el 3-1, con una jugada grupas que ha finalizado Fornals.