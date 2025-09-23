Real Sociedad LaLiga EA Sports La Real Sociedad jugará ante el FC Barcelona, este domingo, en el Estadio Olímpico Lluís Companys EITB Publicado: 23/09/2025 19:29 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2025 19:32 (UTC+2) El FC Barcelona ha confirmado, de manera oficial, este martes, que el partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, que enfrentará al club catalán con la Real Sociedad, el domingo a las 18:30 horas, tendrá lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Ander Barrenetxea, en el FC Barcelona-Real Sociedad de la pasada temporada. Foto: Europa Press. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Realak Lluis Companys Estadio Olinpikoan jokatuko du, Bartzelonaren aurka, igandean

El partido FC Barcelona-Real Sociedad de la séptima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-26, que tendrá lugar este próximo domingo, 28 de septiembre, a las 18:30 horas, se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, tal y como ha confirmado este martes el club catalán.

El FC Barcelona había anunciado, también el martes, su intención de recibir del Ayuntamiento de Barcelona la licencia de primera ocupación que le permitiera regresar al Spotify Camp Nou este mismo domingo, con un aforo provisional de 27 000 espectadoras y espectadores.

Sin embargo, en una sesión de trabajo técnica dirigida a los medios de comunicación para explicar el estado de las obras del Spotify Camp Nou, el Consistorio de Barcelona ha informado, pocas horas después, de que la obra no cumple todavía los requisitos de seguridad necesarios para su reapertura parcial.

Así las cosas, la Real Sociedad jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, ante el actual campeón de Liga.