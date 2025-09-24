Real Sociedad Victoria en Anoeta La Real consigue la primera victoria de la temporada tras superar al Mallorca (1-0) EITB Media Publicado: 24/09/2025 23:28 (UTC+2) Última actualización: 25/09/2025 00:11 (UTC+2) El equipo de Sergio Francisco ha dominado al equipo bermellón prácticamente durante todo el partido, pero los de Jagoba Arrasate también han dispuesto de alguna opción de empatar el encuentro tras el gol de Oyarzabal. Celebración de Oyarzabal tras marcar el gol de la victoria txuri-urdin. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Realak denboraldiko lehen garaipena lortu du Mallorca mendean hartuta (1-0)

La Real ha logrado la ansiada primera victoria de la temporada ante el Mallorca en Anoeta gracias a un solitario gol de Oyarzabal. En un partido trabajado, los dirigidos por Sergio Francisco han dominado al equipo bermellón prácticamente durante todo el partido, pero los de Jagoba Arrasate también han dispuesto de alguna opción de empatar el encuentro.

La primera doble gran ocasión la ha tenido la Real en el minuto 18. Primero, un remate de Barrenetxea que Leo Román ha mandado a córner, y, posteriormente, un remate de cabeza desde el área pequeña de Aramburu que se ha marchado por encima de la portería.

El Mallorca, incómodo sobre el césped, ha reaccionado con un blando testarazo de Antonio Sánchez que ha embolsado sin problemas Álex Remiro. La más clara para los bermellones ha tenido lugar en el minuto 24 con un remate desde dentro del área de Mateo Joseph que ha rechazado, con una buena estirada, Remiro.

En el 41 la ha vuelto a tener Barrenetxea, el más incisivo de los txuri-urdin, pero su golpeo tras una buena asistencia de Oyarzabal se ha marchado ligeramente por encima del marco de Leo Román.

El segundo acto ha arrancado con un remate de cabeza de Oyarzabal que se ha marchado arriba tras centro de Aramburu. En el minuto 48, una buena presión adelantada de los donostiarras ha propiciado la pérdida de balón del Mallorca, pase filtrado de Kubo a Barrenetxea, y este se la ha dejado en bandeja a Oyarzabal para que el de Eibar hiciese el 1-0.

A partir de ahí, con un Anoeta renacido, los guipuzcoanos han crecido a través de la posesión. Soler ha tenido el 2-0 en el 59, pero una buena mano del portero visitante lo ha evitado. Estaban siendo los mejores minutos de los locales, por lo que Arrasate ha optado por meter piernas frescas con Domenech y Darder.

Caleta-Car, con un cabezazo a la salida de un córner, ha podido doblegar al Mallorca, pero el remate ha vuelto a irse por encima de la portería (minuto 67). Al minuto siguiente, el Mallorca ha podido empatar en un contragolpe, pero Mateo Joseph no ha acertado ante Remiro.

En el minuto 80 ha llegado la polémica. El árbitro ha señalado penalti a favor del Mallorca por mano de Barrenetxea, pero tras revisarlo en el VAR, Iosu Galech ha anulado la pena máxima. El brazo de Barrenetxea estaba pegado al cuerpo. En el minuto 84, Sergio Francisco dio entrada a Sadiq Umar por primera vez en esta temporada. El nigeriano se llevó tanto aplausos como silbidos.

- Ficha técnica:

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez (Aihen, m.74); Gorrotxategi, Soler (Turrientes, m.64), Brais Méndez (Marín, m.74); Kubo (Guedes, m.84), Oyarzabal y Barrenetxea (Sadiq, m.84).

0 - RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo (Morey, m.78), David López (Domenech, m.62), Valjent, Raillo, Lato (Mojica, m.78); Antonio Sánchez (Darder, m.62), Mascarell (Samú Costa, m.43), Pablo Torre; Joseph y Muriqi.

Goles: 1-0, m.48: Oyarzabal.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Comité Navarro). Amonestó a Brais Méndez (34) y Beñat Turrientes (85) por la Real Sociedad; y a Maffeo (19) y Antonio Sánchez (34) por el RCD Mallorca.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 22 442 espectadores. Antes del pitido inicial, Anoeta brindó un homenaje a las traineras de Orio y Arraun Lagunak, vencedoras de la Bandera de La Concha.