Real Sociedad LaLiga Hypermotion El Sanse deja escapar la victoria ante el Córdoba en Anoeta (1-1) G. P. A. | EITB Publicado: 28/09/2025 17:45 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2025 17:47 (UTC+2) El conjunto txuri-urdin, que se ha adelantado en el marcador con un autogol de Sergi Guardiola, ha fallado un penalti en la segunda mitad, dando alas a un Córdoba que ha logrado la igualada en el tramo final de partido. El Sanse ha empatado con el Córdoba en Anoeta. Foto: RS Zubieta

El Sanse ha sumado su sexta jornada consecutiva sin lograr la victoria, después de que este domingo haya terminado empatando (1-1) ante el Córdoba un partido que iba ganando hasta el tramo final y que no supo cerrar de penalti en la segunda mitad.

El conjunto txuri-urdin fue superior en la primera parte, donde tuvo varias ocasiones para adelantarse en el marcador. Sin embargo, el 1-0 llegó a la media hora tras un gol en propia puerta de Sergi Guardiola.

A la vuelta de vestuarios, los de Jon Ansotegi pudieron aumentar su ventaja desde el punto de penalti, pero el meta Iker Álvarez detuvo el lanzamiento de Peru Rodríguez.

El portero andorrano mantuvo vivo al Córdoba y los visitantes crecieron en el partido, hasta lograr la igualada en el minuto 76 gracias a un gol de Dalisson.

El Sanse, que sufrió en el tramo final para evitar la remontada de los visitantes y sumar un punto, comenzó su andadura en LaLiga Hypermotion con una ilusionante victoria en la primera jornada ante el Zaragoza, pero desde entonces no ha conseguido volver a imponerse en un partido.