Real Sociedad LaLiga EA Sports Una buena Real cae ante el Barça tras dar el primer golpe en Montjuic (2-1) G. P. A. | EITB Publicado: 28/09/2025 21:03 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2025 21:05 (UTC+2) El conjunto txuri-urdin se ha adelantado con un gol de Álvaro Odriozola, pero Koundé ha logrado la igualada poco antes del descanso y Lewandowski ha culminado la remontada en una segunda mitad trepidante. Jules Koundé, marca de cabeza el 1-1 para el FC Barcelona. Foto: EFE

La Real Sociedad ha caído 2-1 este domingo ante el FC Barcelona en el Estadi Olímpic de Montjuic después de haberse adelantado en el marcador gracias a un gol de Álvaro Odriozola.

El conjunto txuri-urdin ha jugado una muy buena primera parte, donde ha conseguido frenar al Barça, que necesitaba la victoria para asaltar el liderato tras la derrota ayer del Real Madrid en el Metropolitano.

El balón ha sido de los culés, pero el equipo de Sergio Francisco se ha defendido bien y, además, ha contado con una actuación estelar de Remiro, que ha salvado, al menos, tres claras ocasiones de gol.

La sorpresa ha saltado en el minuto 32. Odriozola, que ha formado parte del once inicial porque Aramburu se ha lesionado en el calentamiento, ha rematado a la red un gran centro de Barrene y ha dejado helado al público de Montjuic.

El Barça ha reaccionado pronto, pero se ha topado con un gran Remiro, hasta que, al filo del descanso, Koundé ha logrado la igualada tras un poderoso cabezazo.

La segunda mitad se ha jugado a un ritmo trepidante y con el paso de los minutos el partido se ha roto por completo.

Los de Flick han dominado y han generado mucho peligro en busca de la ansiada remontada, que ha llegado con otro cabezazo, esta vez de Lewandowski, tras una asistencia de Lamine Yamal, que llevaba apenas dos minutos sobre el terreno de juego.

A pesar de todo, la Real no se ha acobardado y también ha tenido sus opciones para marcar a la contra a través del capitán Oyarzabal y de Take Kubo, que ha enviado el balón al travesaño en el tramo final del partido.

Un minuto después, sin embargo, ha sido Lewandowski quién ha reventado el larguero, y poco antes el colegiado ha anulado un gol a Lamine Yamal por fuera de juego.

Los de Sergio Francisco han ofrecido una buena versión y, por momentos, han puesto en aprietos al Barça de Flick, pero, finalmente, la calidad de los azulgrana ha decantado la balanza para los locales. La Real vuelve de vacío de Barcelona, pero con motivos para creer en su mejoría.