Real Sociedad LaLiga Hypermotion Partido para olvidar del Sanse en Granada (5-2) EITB Publicado: 04/10/2025 23:11 (UTC+2) Última actualización: 04/10/2025 23:36 (UTC+2) Los txuri-urdin han encajado cinco goles en solo media hora y se colocan colistas de LaLiga Hypermotion. Granada vs. Sanse. Foto: RS Zubieta

Euskaraz irakurri: Sansek ahazteko partida izan du Granadan (5-2)

El Sanse ha sufrido una dura derrota ante el colista Granada (5-2) este sábado en la 8ª jornada de LaLiga Hypermotion. Los txuri-urdin han recibido cinco goles en solo media hora, lo que ha cerrado ya el partido antes de tiempo. Gorka Carrera y Mikel Rodríguez han marcado los goles de Sanse más tarde para maquillar el resultado.

Souleymane Faye ha marcado el primer gol (1-0):

El jugador senegalés también ha marcado el segundo gol (2-0):

Rubén Alcaraz ha marcado el tercer gol (3-0):

Álex Sola ha marcado el cuarto gol (4-0):

Oscar Naasei ha marcado el quinto gol (5-0):

Gorka Carrera ha marcado el 5-1:

Mikel Rodríguez ha marcado el 5-2: