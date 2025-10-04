Real Sociedad
LaLiga Hypermotion
Partido para olvidar del Sanse en Granada (5-2)
EITB
Los txuri-urdin han encajado cinco goles en solo media hora y se colocan colistas de LaLiga Hypermotion.
Granada vs. Sanse. Foto: RS Zubieta
Euskaraz irakurri: Sansek ahazteko partida izan du Granadan (5-2)
El Sanse ha sufrido una dura derrota ante el colista Granada (5-2) este sábado en la 8ª jornada de LaLiga Hypermotion. Los txuri-urdin han recibido cinco goles en solo media hora, lo que ha cerrado ya el partido antes de tiempo. Gorka Carrera y Mikel Rodríguez han marcado los goles de Sanse más tarde para maquillar el resultado.
Souleymane Faye ha marcado el primer gol (1-0):
El jugador senegalés también ha marcado el segundo gol (2-0):
Rubén Alcaraz ha marcado el tercer gol (3-0):
Álex Sola ha marcado el cuarto gol (4-0):
Oscar Naasei ha marcado el quinto gol (5-0):
Gorka Carrera ha marcado el 5-1:
Mikel Rodríguez ha marcado el 5-2: