Real Sociedad LaLiga EA Sports Mal partido y peor resultado de la Real ante el Rayo en Anoeta (0-1) L. E. A. | EITB MEDIA Publicado: 05/10/2025 20:38 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2025 20:55 (UTC+2) Los donostiarras hacen otro ejercicio de impotencia y suman una derrota, la quinta en ocho jornadas, que les mantiene en el fondo de la clasificación. Cáleta-Car, en una jugada del partido. Foto: Efe.

La Real Sociedad no levanta cabeza. El equipo de Sergio Francisco ha sumado su quinta derrota de la temporada ante un Rayo con el que hasta esta jornada compartía puntos y urgencias en la clasificación.

El Pacha Espino ha sido el autor del único gol del partido en el minuto 84 de partido.

Ambos equipos han cuajado un mal primer tiempo, con muchas imprecisiones y sin apenas ocasiones de gol.

En el minuto 4, Mikel Oyarzabal ha sido objeto de una dura entrada por parte de Lejeune que bien podría haberle costado la roja al jugador rayista si el árbitro hubiera revisado la jugada en el VAR. Pero nada de eso ha sucedido y el francés ha seguido sobre el terreno de juego.

Un despeje con la mano de Remiro y un intento de Guedes desde lejos ha sido de los poco que han hecho los donostiarras. La ocasión más clara la ha tenido el Rayo por medio de De Frutos tras un error garrafal de Jon Gorrotxategi. Afortunadamente, el balón ha salido ligeramente desviado.

En la segunda mitad, los donostiarras han salido más enchufados y han apretado a los de Iñigo Pérez, pero salvo un disparo de Oyarzabal despejado bien por batalla, poco más han hecho en ataque.

Gol del Rayo

El Rayo sí ha inquietado más a Álex Remiro, sobre todo por medio de De Frutos y de Pedro Díaz, y que finalmente se ha visto premiado con el gol del Pacha Espino en el 84.

Al final, derrota de los donostiarras que se complican la vida en un triste partido y ante su público.