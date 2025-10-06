Real Sociedad GORROTXA 2030 La Real Sociedad renueva a Jon Gorrotxategi hasta 2030 EITB Media Publicado: 06/10/2025 18:53 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2025 19:01 (UTC+2) Jon Gorrotxategi, una de las promesas formadas en la cantera de la Real Sociedad, continúa siendo pieza fundamental en los planes del club donostiarra. Jon Gorrotxategi con Jokin Aperribay. Imagen: Real Sociedad Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Realak 2030era arte berritu du Jon Gorrotxategi

La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo con Jon Gorrotxategi para extender el contrato que vincula al centrocampista con el club hasta la temporada 2029-30. De esta manera, el de Eibar seguirá formando parte del proyecto txuri urdin durante los próximos años.

Gorrotxategi, conocido como 'Gorrotxa', llegó a la Real Sociedad con tan solo 15 años y desde entonces ha demostrado un crecimiento constante dentro de las categorías inferiores. Su evolución y compromiso le han permitido consolidarse como un jugador clave en el primer equipo.

Este nuevo contrato refleja la confianza del club en uno de los talentos más destacados formados en la cantera de Zubieta, que continúa dejando huella en el centro del campo de la Real Sociedad.