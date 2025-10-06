Real Sociedad
GORROTXA 2030
La Real Sociedad renueva a Jon Gorrotxategi hasta 2030
EITB Media
Jon Gorrotxategi, una de las promesas formadas en la cantera de la Real Sociedad, continúa siendo pieza fundamental en los planes del club donostiarra.
Jon Gorrotxategi con Jokin Aperribay. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Realak 2030era arte berritu du Jon Gorrotxategi
La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo con Jon Gorrotxategi para extender el contrato que vincula al centrocampista con el club hasta la temporada 2029-30. De esta manera, el de Eibar seguirá formando parte del proyecto txuri urdin durante los próximos años.
Gorrotxategi, conocido como 'Gorrotxa', llegó a la Real Sociedad con tan solo 15 años y desde entonces ha demostrado un crecimiento constante dentro de las categorías inferiores. Su evolución y compromiso le han permitido consolidarse como un jugador clave en el primer equipo.
Este nuevo contrato refleja la confianza del club en uno de los talentos más destacados formados en la cantera de Zubieta, que continúa dejando huella en el centro del campo de la Real Sociedad.