Real Sociedad Lesión Ekain Orobengoa tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha EITB Publicado: 06/10/2025 18:58 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2025 19:01 (UTC+2) El delantero del Sanse se lesionó el sábado, en el partido que el equipo de Ion Ansotegi disputó ante el Granada. Tal y como ha informado la Real Sociedad, el futbolista de Oiartzun será operado en los próximos días. Ekain Orobengoa, en una jugada del partido Málaga-Sanse. Foto: Europa Press. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Ekain Orobengoak hautsita du eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua

El delantero del Sanse Ekain Orobengoa tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según ha comunicado la Real Sociedad este lunes por la tarde. El futbolista de Oiartzun, de 21 años, se lesionó el sábado, en el partido que el equipo de Ion Ansotegi disputó en Granada, y, tal y como ha informado la Real, será operado en los próximos días.

Orobengoa, en el encuentro ante el Granada, "sufrió una torsión severa de la rodilla derecha", que le ha originado la lesión.