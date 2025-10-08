Real Sociedad RENOVACIÓN La Real Sociedad renueva a Iñaki Rupérez hasta 2029 Publicado: 08/10/2025 16:58 (UTC+2) Última actualización: 08/10/2025 16:58 (UTC+2) El joven lateral navarro, aún sin estrenarse en Primera División, amplía su vínculo con el club donostiarra mientras continúa su recuperación tras lesionarse en pretemporada. Jokin Aperribay con Iñaki Rupérez. Imagen: Real Sociedad Whatsapp

La Real Sociedad ha anunciado este miércoles la renovación de Iñaki Rupérez hasta el final de la temporada 2028-2029. A pesar de no haber debutado aún en la élite, el lateral de Ansoain forma parte del primer equipo desde el pasado septiembre. El club apuesta así por un futbolista en pleno proceso de recuperación tras su lesión de menisco sufrida en un amistoso frente al Bournemouth.

Rupérez, que llegó procedente de Osasuna en 2022 siendo aún juvenil, ha firmado una destacada pretemporada este verano, marcando goles ante su exequipo y el Stade Rennais. Su proyección le ha valido para tener el respaldo del técnico Sergio Francisco, quien lo ha definido como "el suplente de Jon Mikel Aramburu", por delante de jugadores como Odriozola o Elustondo.