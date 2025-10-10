Cerrar

Real Sociedad

RENOVACIÓN

Jon Martín renueva con la Real Sociedad hasta 2031

Había renovado en abril del pasado año su acuerdo con la Real hasta junio de 2030 y ahora lo hace por una temporada más.

  • Jokin Aperribay con Jon Martín. Foto: Real Sociedad

Euskaraz irakurri: Jon Martinek 2031ra arte berritu du Realarekin

El central de la cantera Jon Martín ha renovado su contrato con la Real Sociedad un año más, hasta la temporada 2030-2031, ha informado el club gipuzkoano.

"Martín es el futuro del club txuri urdin. Es el central destinado a gobernar la zaga durante la próxima década", destaca la entidad en un breve comunicado.

El jugador gipuzkoano de Lasarte-Oria se incorporó a la cantera de la Real Sociedad a los 12 años. Había renovado en abril del pasado año su acuerdo con la Real hasta junio de 2030 y ahora lo hace por una temporada más.

El joven es una de las mayores promesas de la factoría de Zubieta, de ahí que el club txuri urdin haya vuelto a extender su blindaje.

