Jon Martín renueva con la Real Sociedad hasta 2031
Había renovado en abril del pasado año su acuerdo con la Real hasta junio de 2030 y ahora lo hace por una temporada más.
Jokin Aperribay con Jon Martín. Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Jon Martinek 2031ra arte berritu du Realarekin
El central de la cantera Jon Martín ha renovado su contrato con la Real Sociedad un año más, hasta la temporada 2030-2031, ha informado el club gipuzkoano.
"Martín es el futuro del club txuri urdin. Es el central destinado a gobernar la zaga durante la próxima década", destaca la entidad en un breve comunicado.
El jugador gipuzkoano de Lasarte-Oria se incorporó a la cantera de la Real Sociedad a los 12 años. Había renovado en abril del pasado año su acuerdo con la Real hasta junio de 2030 y ahora lo hace por una temporada más.
El joven es una de las mayores promesas de la factoría de Zubieta, de ahí que el club txuri urdin haya vuelto a extender su blindaje.