Real Sociedad LaLiga Hypermotion Carrera y Astiazaran sacan al Sanse del descenso (3-0) EITB Publicado: 11/10/2025 20:47 (UTC+2) Última actualización: 11/10/2025 21:24 (UTC+2) Dos goles de Carrera y otro de Astiazaran han cerrado la victoria contra el Andorra, que ha jugado la última media hora con un jugador menos. Sanse vs. Andorra. Foto: RS Zubieta

Euskaraz irakurri: Carrerak eta Astiazaranek jaitsieratik atera dute Sanse (3-0)

El Sanse ha conseguido salir de la zona de descenso de LaLiga Hypermotion tras ganar este sábado al Andorra por 3-0 en la 9ª jornada, gracias a un doblete de Carrera y otro gol de Astiazaran.

El partido arrancó de la mejor manera posible para la escuadra local. La defensa del Andorra se equivocó en la salida de balón y, tras un mal pase de Marc Bombardó, Gorka Carrera no perdonó.

La segunda mitad arrancó exactamente igual que la primera: gol de Gorka Carrera a los 3 minutos del pitido inicial.

Gael Alonso ha sido expulsado con tarjeta roja directa por una durísima entrada sobre Marchal cuando éste se marchaba hacia la portería rival.

El Sanse sentenció el encuentro gracias a un contragolpe que culminó Lander Astiazaran a pase de Gorosabel con un golazo con la pierna izquierda.