Real Sociedad LaLiga Hypermotion Suspendido el Sanse-Huesca por un virus gastrointestinal en el equipo aragonés EITB Publicado: 18/10/2025 13:44 (UTC+2) Última actualización: 18/10/2025 13:47 (UTC+2) Ahora, tendrán que decidir cuándo se disputara el partido de la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion antes de las 14:00 del próximo miércoles, 22 de octubre. Imagen del partido Sanse-Almería. Foto de archivo: Real Sociedad Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bertan behera geratu da Sanse-Huesca partida, Aragoiko taldean birus gastrointestinal bat dutelako

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido suspender el partido de la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion que enfrentaba al Sanse y al Huesca, debido a un virus gastrointestinal que sufren varios jugadores del equipo aragonés.

El Huesca había solicitado la suspensión del partido que debería disputarse este sábado ante el Sanse desde las 21:00 horas, "debido a un virus gastrointestinal que afecta a prácticamente la totalidad de la plantilla".

Ha presentado la solicitud en cumplimiento "con los requisitos establecidos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 262.3 del Reglamento General de la RFEF, al no contar con el número mínimo de jugadores disponibles" tras la valoración de sus servicios médicos.

Ahora, tendrán que decidir cuándo se disputara el partido de la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion antes de las 14:00 del próximo miércoles, 22 de octubre.