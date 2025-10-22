Real Sociedad Renovación Tomy Carbonell renueva hasta 2028 con la Real Sociedad EITB Publicado: 22/10/2025 16:39 (UTC+2) Última actualización: 22/10/2025 16:39 (UTC+2) El centrocampista, de 20 años, llegó al club txuri-urdin en la temporada pasada; ahora, ha ampliado su vínculo con la Real Sociedad hasta el término de la campaña 2027-2028. Tomy Carbonell, IRUDIA: EUROPA PRESS Whatsapp

Euskaraz irakurri: Tomy Carbonellek 2028ra arte berritu du Realarekin

El centrocampista del Sanse Tomy Carbonell ha renovado con la Real Sociedad hasta el final de la temporada 2027-2028, tal y como ha anunciado, este miércoles, el club donostiarra.

Carbonell, de 20 años, llegó a la Real Sociedad en la temporada pasada; ahora, alcanzado este acuerdo, ha ampliado su vínculo con la Real hasta junio de 2028.