Real Sociedad
Renovación
Tomy Carbonell renueva hasta 2028 con la Real Sociedad
EITB
El centrocampista, de 20 años, llegó al club txuri-urdin en la temporada pasada; ahora, ha ampliado su vínculo con la Real Sociedad hasta el término de la campaña 2027-2028.
Tomy Carbonell, IRUDIA: EUROPA PRESS
Euskaraz irakurri: Tomy Carbonellek 2028ra arte berritu du Realarekin
El centrocampista del Sanse Tomy Carbonell ha renovado con la Real Sociedad hasta el final de la temporada 2027-2028, tal y como ha anunciado, este miércoles, el club donostiarra.
Carbonell, de 20 años, llegó a la Real Sociedad en la temporada pasada; ahora, alcanzado este acuerdo, ha ampliado su vínculo con la Real hasta junio de 2028.