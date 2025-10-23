Real Sociedad SANSE-HUESCA El Sanse-Huesca se jugará el 5 de noviembre tras la suspensión por un virus Publicado: 23/10/2025 19:06 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2025 19:18 (UTC+2) La RFEF ha confirmado la nueva fecha para el encuentro aplazado de la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion, suspendido por un brote gastrointestinal en la plantilla del Huesca. Aritz Mariezkurrena. Imagen: Europa press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sanse-Huesca azaroaren 5ean jokatuko da, birus batek bertan behera utzi ostean

El partido entre la Real Sociedad B (Sanse) y la SD Huesca, correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion, ya tiene nueva fecha. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado que el encuentro se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas en Anoeta.

La suspensión se produjo el pasado fin de semana, después de que el club aragonés solicitara el aplazamiento al no contar con el número mínimo de jugadores disponibles. Varios miembros de la plantilla sufrieron un virus gastrointestinal que, según los servicios médicos del Huesca, afectó a prácticamente todo el equipo.