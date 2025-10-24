Real Sociedad LALIGA EA SPORTS La Real Sociedad se reencuentra con la victoria (2-1) I. G. | EITB Publicado: 24/10/2025 23:02 (UTC+2) Última actualización: 25/10/2025 00:05 (UTC+2) Los txuri-urdin han ganado por 2-1 al Sevilla gracias a un doblete de Oyarzabal, dando a la Real su segunda victoria en casa. Oyarzabal celebra uno de sus goles. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Reala garaipenaren bidera itzuli da (2-1)

La Real Sociedad ha ganado por 2-1 contra el Sevilla este viernes en el partido de la 10ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta. Los txuri-urdin han ganado gracias a un doblete de Oyarzabal, dando a la Real su segunda victoria en casa.

El equipo andaluz ha comenzado con una marcha más que el gipuzkoano, manteniendo la presión alta y reteniendo a la Real en su campo. Pero pronto han cambiado las tornas.

En el minuto 17, y tras revisión del VAR, el árbitro ha señalado penalti a favor de la Real Sociedad tras una mano de Fábio Cardoso. Oyarzabal ha tirado cruzado a la derecha para abrir el marcador (1-0).

A los pocos minutos, en el 30, el Sevilla ha igualado la contienda en una jugada ensayada. Centro de Suazo, remate de Gudelj desde la frontal del área y, con mala fortuna, Gorrotxategi desvia hacia su portería para poner el 1-1.

Además, Yangel Herrera ha tenido que pedir el cambio por lesión. En su lugar ha entrado Carlos Soler.

Al de poco, un despiste en la saga del Sevilla ha acabado entregando el balón a Oyarzabal dentro del área, que no ha dudado y ha cruzado el balón para marcar el doblete (2-1).

En la segunda parte el juego ha estado más igualado, pero con el paso de los minutos ha sido el Sevilla quien ha tenido más la iniciativa, obligado a cambiar el marcador.

Por parte de la Real, Sergio Gómez ha estado cerca de marcar tras aprovechar un resbalón del portero rival, pero su disparo mordido se ha ido fuera.