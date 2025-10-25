Real Sociedad LaLiga Hypermotion El Sanse sigue sin puntuar lejos de casa al caer en Burgos (1-0) G. P. A. | EITB Publicado: 25/10/2025 21:33 (UTC+2) Última actualización: 25/10/2025 21:34 (UTC+2) El conjunto de Jon Ansotegi ha perdido en Burgos con un gol anotado por David González de penalti en el tramo final del encuentro y, por lo tanto, sigue en zona de descenso. Imagen del partido Burgos-Sanse. Foto: RS Zubieta Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Sansek etxetik kanpo puntuak lortu ezinik jarraitzen du

El Sanse ha perdido por la mínima ante el Burgos en El Plantío y, por lo tanto, el conjunto txuri-urdin sigue hundido en la zona de descenso en la clasificación de LaLiga Hypermotion. David González ha marcado de penalti el gol de la victoria local en el tramo final del partido.

El equipo dirigido por Jon Ansotegi ha realizado un buen trabajo colectivo en defensa, pero ha generado muy poco en ataque y solo ha contado dos buenas ocasiones de gol.

El Burgos, en líneas generales, ha sido mejor, ha dominado el encuentro y ha creado numerosas ocasiones de peligro para adelantarse en el marcador.

El Sanse ha aguantado hasta el minuto 84, cuando el colegiado, tras la revisión del VAR, ha señalado penalti por mano de Carrera y David González ha transformado la pena máxima, aunque Fraga llegó a tocar el balón.

Con este resultado, el conjunto txuri-urdin sigue sin poder acabar con su mala racha lejos de Anoeta, ya que ha perdido los cinco partidos que ha jugado fuera de casa desde el comienzo de la liga y, por lo tanto, continúa en la zona de descenso con solo nueve puntos.