Real Sociedad Copa del Rey La Real supera al modesto Negreira con solvencia y avanza en la Copa (0-3) EITB Media Publicado: 28/10/2025 23:01 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2025 23:29 (UTC+1) Goti ha adelantado a los donostiarras en la primera mitad, y Zakharyan y Turrientes han finiquitado la eliminatoria con sus tantos en la segunda parte. Los jugadores de la Real celebran el primer gol de Goti ante el Negreira. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Realak Negreira apala garaitu eta Kopan aurrera egin du (0-3)

La Real Sociedad ha ganado 0-3 al modesto Negreira en su debut copero y ha avanzado a la siguiente ronda de la competición. Goti ha adelantado a los donostiarras en la primera mitad y Zakharyan y Turrientes han finiquitado la eliminatoria con sus tantos en la segunda parte.

De esta manera, el equipo txuri-urdin, con muchas rotaciones en el once, ha derrotado con comodidad al Negreira, que no se ha entregado en ningún momento, pero ha sucumbido ante la calidad del conjunto de Sergio Francisco, que se carga de moral para el derbi contra el Athletic.

Goti, en el inicio del partido tras una gran jugada de Umar Sadiq, y Zakharyan y Turrientes, ambos en el segundo tiempo, han sido los goleadores del equipo txuri-urdin, que solo ha sufrido mediado el primer tiempo, cuando su rival ha amenazado con empatar con varios disparos desde la frontal y un libre directo ejecutado por Juan de Selia sobrepasado el ecuador de ese primer acto.

El derroche del Negreira ha mantenido la emoción hasta el descanso. Pero nada más arrancar el segundo tiempo, el ruso Arsén Zakharyan ha enterrado el sueño del conjunto gallego. Con la eliminatoria resuelta, ambos entrenadores han movido sus banquillos y Turrientes ha cerrado la goleada de la Real en el minuto 81.

- Ficha técnica:

0 SD Negreira: José Dacuña (Berdullas, min.85); Juan Diego, Senin (Angelo, min73.), Brais López, Sánchez; Freire, Joel Lagares, Martín Pereira (García, min.73); Gonzalo Suárez, Pereira (Rulo, min.71) y Juan de Selia (Mayan, min.85).

3 Real Sociedad: Marrero; Odriozola (Aramburu, min.78), Elustondo, Caleta-Car, Aihen; Sucic, Turrientes, Zakharyan; Goti, Marín (Gorrotxa, min.71) y Umar Sadiq (Oyarzabal, min.78)

Goles: 0-1 Goti, min.12; 0-2 Zakharyan, min.54 ; 0-3 Turrientes, min.81.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera. Amonestó a Caleta Car (min.45) por parte de la Real Sociedad.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el estadio Jesús García Calvo de Negreira. Lleno.