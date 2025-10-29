Real Sociedad
Renovación
Jon Balda renueva con la Real Sociedad hasta 2028
EITB
El futbolista del Sanse, de 23 años, ha ampliado hasta el final de la temporada 2027-2028 su contrato con el club guipuzcoano.
Jon Balda
Euskaraz irakurri: Jon Baldak Realarekin berritu du 2028ra arte
Jon Balda ha renovado con la Real Sociedad hasta el final de la temporada 2027-2028, según ha informado, este miércoles por la tarde, el club guipuzcoano.
El futbolista del Sanse, de 23 años, será jugador de la Real, así, hasta al menos, 2028. Llegó a la Real Sociedad en 2015, en categoría infantil, y, actualmente, forma parte de la plantilla del Sanse, en LaLiga Hypermotion.