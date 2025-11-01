Real Sociedad LaLiga Hypermotion El Sanse pierde por la mínima ante el líder Racing (1-0) EITB Publicado: 01/11/2025 09:15 (UTC+1) Última actualización: 01/11/2025 10:05 (UTC+1) El conjunto de Jon Ansotegi plantó cara al líder de la Segunda División, pero no pudo sumar ningún punto en su visita al Racing de Santander en el Sardinero. Real Sociedad B VS. Racing de Santander Foto: LaLiga Hypermotion Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sansek galdu egin du Racing liderraren aurka (1-0)

La Real Sociedad B sumó otra derrota, la segunda consecutiva y la tercera en cuatro partidos, que le hunden en la parte baja de la clasificación, condenado por el líder, el Racing Santander que, sin brillo mostró más contundencia y ganó el partido.

El filial 'txuri-urdin' comenzó mejor el encuentro y, además de tener el control del balón, tuvo la primera ocasión clara, en una jugada en la que tuvo que intervenir Ezkieta para enviar el balón a córner. Poco después, la zaga verdiblanca tuvo que volver a emplearse a fondo para evitar una nueva oportunidad de adelantarse por parte de la Real Sociedad B.

En unos 25 primeros minutos bastante espesos, el Racing apenas había conseguido aproximarse al área de Fraga y, sin embargo, prácticamente en la primera ocasión que tuvo, Peio Canales conectó un disparo desde la frontal que, al ser desviado por un defensor, se coló en el fondo de las redes para adelantar a los cántabros.

El gol activó al equipo local y también a El Sardinero, que veía ahora al Racing de Santander más entonado en busca de un segundo tanto para ampliar su ventaja antes del descanso. Un gol que marcó poco después Mantilla, pero que el VAR anuló por fuera de juego.

En el inicio de la reanudación el Racing se hizo dueño y señor del partido y parecía cuestión de tiempo que pudiera sentenciar el encuentro, sin embargo, el ritmo del encuentro era lento y, poco a poco, la Real Sociedad B fue sintiéndose más cómodo sobre el terreno de juego y se acercó con más asiduidad al área de Ezkieta, aunque sin crear verdadero peligro.

La incapacidad del Racing de Santander pare cerrar el partido permitió que, a falta de diez minutos para el final, los visitantes tuvieron una clara ocasión para lograr el empate, pero Ochieng, en el mano a mano contra Ezkieta cruzó demasiado su disparo y no encontró portería. En los últimos compases del partido el 'Sanse' siguió intentando, tímidamente, rascar un punto de El Sardinero, pero los verdiblancos, que mantienen el liderato de LaLiga Hypermotion, no tuvieron excesivos problemas para retener su ventaja y sumar un nuevo triunfo.