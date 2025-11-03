Real Sociedad Renovación Dani Díaz renueva con la Real Sociedad hasta 2029 EITB Publicado: 03/11/2025 18:41 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2025 18:41 (UTC+1) El jugador, de 19 años, tenía contrato con el club txuri-urdin hasta el término de la temporada 2026-2027; ha ampliado ese contrato por dos campañas más. Dani Diaz, IMAGEN: REAL SOCIEDAD Whatsapp

Euskaraz irakurri: Dani Diazek Realarekin berritu du, 2029ra arte

Dani Díaz ha renovado con la Real Sociedad hasta el término de la temporada 2028-2029, según ha informado este lunes el club donostiarra; el jugador, de 19 años, tenía contrato con el club txuri-urdin hasta el término de la temporada 2026-2027, con lo que ha ampliado ese contrato por dos campañas más.

Se trata de la cuarta renovación firmada en el Sanse en este último mes, tras las de Orobengoa, Carbonell y Jon Balda. Dani Díaz llegó a Zubieta el verano de 2020, procedente de la cantera del Racing Santander; ahora, tras cinco campañas en Zubieta y una larga lesión de rodilla, está a las órdenes de Ion Ansotegi en su primera temporada como futbolista profesional, después de debutar con el primer equipo el pasado curso, en un compromiso liguero ante el Valladolid, en Anoeta.

En esta temporada, en Segunda División, ha disputado un total de ocho encuentros, de los cuales en tres ha salido de inicio; el joven futbolista tuvo que pedir el cambio el viernes, en el duelo liguero ante el Racing, pero, por fortuna, no sufre ninguna lesión, y estará disponible para el encuentro del miércoles ante el Huesca.