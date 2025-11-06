Real Sociedad Jornada 10 El Sanse gana con claridad al Huesca (2-0) AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 06/11/2025 10:59 (UTC+1) Última actualización: 06/11/2025 11:41 (UTC+1) El equipo txuri urdin se impuso en casa al Huesca con los goles de Peru Rodríguez y Lander Astiazarán. Así, el conjunto de Ansotegi acumula 12 puntos, y está a uno de la salvación. Imagen del encuentro aplazado, disputado el 5 de noviembre, en Anoeta. Imagen: RSZubieta_ Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Sanse logró este miércoles los tres puntos ante el Huesca (2-0) en el partido aplazado de la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, gracias a los goles de Peru Rodríguez y Lander Astiazarán.

El equipo oscense entró mejor al encuentro con una ocasión y dos córneres a favor en los primeros doce minutos, pero sin generar peligro real. La primera oportunidad de gol del Sanse estuvo en botas de Mariezkurrena, pero su tiro lo repelió la zaga y el balón se marchó a córner.

Cuando mejor parecía estar el cuadro visitante, el colegiado decretó penalti a favor del equipo local por una mano de Julio Alonso. El capitán Peru Rodríguez no perdonó desde los once metros para adelantar al filial txuri urdin (minuto 24).

El primer tiro entre palos del Huesca llegó a la media hora de partido con una volea desde el interior del área de Portillo que detuvo sin dificultades el meta local. Al siguiente minuto, llegó la ocasión más clara para el cuadro aragonés. Pase atrás de Julio Alonso y Portillo, completamente solo y en el punto de penalti, remató arriba.

En la segunda mitad, Ansotegi dio entrada a Marchal y Balda en lugar de Agote y Ochieng. En el primer minuto, los locales tuvieron una doble oportunidad con dos tiros de Astiazarán y Aguirre, pero el primero lo detuvo Jiménez y el segundo se marchó fuera.

En el minuto 89 Astiazaran firmó el definitivo 2-0 con un gran remate cruzado. Con este resultado, el Sanse suma una victoria de oro y se coloca con 12 puntos, a uno de la salvación.

- Ficha técnica:

2 - Real Sociedad B: Arana; Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Agote (Balda, m.45); Carbonell, Eceizabarrena (Garro, m.86), Aguirre (Gorosabel, m.71); Astiazarán, Ochieng (Marchal, m.45) y Mariezkurrena (Carrera, m.64).

0 - Huesca: Jiménez; Carrillo (Ángel Pérez, m.53), Magana, Arribas, Alonso (Ro, m.59); Álvarez (Sielva, m.70), Portillo (Diego Aznar, m.70), Kortajarena; Luna, Liberto Beltrán y Enrich (Ntamack, m.59).

Goles: 1-0, m.24: Peru Rodríguez; 2-0, m.89: Astiazarán.

Árbitro: José Antonio Sánchez Vaillalobos (Comité Andaluz). Amonestó a Agote (26) y Astiazarán (76) por la Real Sociedad B; y a Arribas (36), Liberto (57) y Sielva (77) por el Huesca.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Anoeta ante 1.596 espectadores.