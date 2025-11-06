Real Sociedad Renovación Gorka Carrera, máximo goleador del Sanse, renueva con la Real hasta 2030 EITB Media Publicado: 06/11/2025 19:21 (UTC+1) Última actualización: 06/11/2025 19:28 (UTC+1) El de Errenteria llegó al club txuri-urdin en edad juvenil y es el máximo goleador del Sanse con cinco tantos. Gorka Carrera rubrica su nuevo contrato en Zubieta. Imagen: Real Sociedad Whatsapp

Gorka Carrera, máximo goleador del Sanse, ha renovado con la Real Sociedad hasta 2023.

Según informa el club txuri-urdin en un breve comunicado, la entidad y el jugador han alcanzado un acuerdo para la prolongación de su contrato hasta el final de la temporada 2029-2030.

El de Errenteria llegó al club en edad juvenil y es el máximo goleador del Sanse con cinco tantos.