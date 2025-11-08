Real Sociedad LaLiga EA Sports Oyarzabal rescata el empata de la Real Sociedad in extremis en Elche (1-1) EITB Publicado: 08/11/2025 08:54 (UTC+1) Última actualización: 08/11/2025 09:57 (UTC+1) Un gol de penalti anotado por el capitán de la Real Sociedad, a dos minutos del final, ha permitido al equipo txuri-urdin sumar un punto de oro en su visita a Elche. Elche VS. Real Sociedad (1-1) Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Azken unean berdinketa lortu du Realak Elxeren aurka (1-1)

Un gol de penalti anotado por Mikel Oyarzabal, a dos minutos del final, ha permitido a la Real Sociedad sumar un punto en su visita a un Elche que mantiene la condición de invicto como local.

Tras un primer tiempo con claras ocasiones para ambos equipos, el conjunto ilicitano ha logrado adelantarse en el marcador en el inicio del segundo por medio del hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez, pero la Real no se ha rendido y ha encontrado el empate tras una genialidad de Sadiq.

Los de Eder Sarabia han empezado lamentando la falta de puntería de Rafa Mir, hasta que el protagonismo local ha pasado también al portero Matías Dituro, con una gran intervención a disparo de Take Kubo. La Real ha respondido al dominio ilicitano y el choque ha ganado ritmo.



El gol ha rondado en ambas área, con un poste de Rodrigo Mendoza y otra muy clara de Rafa Mir, mientras Jon Gorrotxategi, tras estrenarse en el derbi vasco, ha rozado el poste con un disparo en la frontal.



Tras el descanso, la Real ha vuelto mejor, queriendo algo más de balón para desactivar al rival, pero entonces los de Sergio Francisco han encajado el primer gol de Álvaro Rodríguez como franjiverde (1-0). El tanto ha dado paso al asedio de un Elche que ha podido matar el encuentro y, en la falta de sentencia, ha encontrado la suya.

La Real ha llegado viva a los últimos minutos, ha buscado su arreón final con Umar Sadiq y el delantero nigeriano ha forzado un penalti inocente de David Affengruber. Oyarzabal ha convertido el 1-1, de nuevo al rescate con sus goles, para una Real que encadena cuatro jornadas sin perder para sumar 13 puntos.