Real Sociedad LaLiga Hypermotion El Sanse gana con un gol en el descuento y sigue invicto en Anoeta (2-1) Agencias | EITB Publicado: 08/11/2025 17:04 (UTC+1) Última actualización: 08/11/2025 17:53 (UTC+1) Dani Díaz ha marcado de penalti el gol de la victoria del Sanse en el minuto 97. Con esta victoria el conjunto de Jon Ansotegi abandona la zona de descenso. El Leganés ha jugado con uno menos el tramo final del encuentro por la expulsión de Melero, que ha visto dos amarillas en apenas dos minutos. Ochieng, tras marcar el 1-0 para el Sanse. Foto: RS Zubieta

Dani Díaz ha dado este sábado la victoria de penalti al Sanse en el minuto 97 ante el Leganés (2-1), en el choque disputado en Anoeta correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion.

El Sanse, como viene siendo habitual en los partidos de casa, arrancó mejor el choque, pero poco a poco el cuadro pepinero se fue asentando con más posesión de balón. A pesar de ello, en el minuto 18 Ochieng hizo el 1-0 tras definir por bajo y de maravilla ante Soriano con asistencia de Carrera.

El Leganés fue a por el empate antes del descanso, y en el 40, con un gran centro de Naim García, Diawara puso las tablas con un remate a placer desde el interior del área.

El Leganés, a diferencia de la primera mitad, salió mejor de los vestuarios, y poco a poco fue inclinando el campo hacia la portería de Aitor Fraga. En el minuto 85, sin embargo, los visitantes se quedaron con un futbolista menos tras una expulsión por doble amarilla, ambas en un minuto y medio, a Gonzalo Melero.

A pesar de ello, los pepineros buscaron la victoria con varios centros laterales y frontales sin premio, pero el botín se lo llevó la Real B con un penalti por mano de Sáenz en el 97. Desde los once metros, Dani Díaz no perdonó, y dio la segunda victoria consecutiva al filial.

Con este resultado, el Sanse se coloca con 15 puntos en el casillero, todos ellos ganados en Anoeta, y abandona la zona de descenso. El siguiente compromiso para los donostiarras será en Castellón.