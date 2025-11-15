Real Sociedad LaLiga Hypermotion El Sanse pierde por la mínima ante el Castellón, en un festival de goles (5-4) EITB Publicado: 15/11/2025 18:51 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2025 19:20 (UTC+1) Los potrillos siguen sin puntuar fuera de casa, en un partido frenético donde el equipo local ha terminado pidiendo la hora, después de disfrutar de una ventaja de 5-2 a falta de siete minutos para el final. Castellón VS. Real Sociedad Foto: @RSZubieta_ Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sansek galdu egin du Castelloren aurka, gol jaialdi batean (5-4)

El Sanse ha perdido por 5-4 contra el Castellón este sábado en el partido de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Skyfi Castalia. El equipo txuri-urdin sigue sigue sin puntuar fuera de casa, en un partido loco donde el equipo local ha terminado pidiendo la hora, después de disfrutar de una ventaja de 5-2 a falta de siete minutos para el final.

La Real Sociedad B ha salido sin complejos dispuesta a plantar cara al Castellón y ha dispuesto de las dos primeras llegadas en un partido muy dinámico y con alternativas.

Pero el Castellón ha obtenido la recompensa en el minuto 24. Un centro de Alcázar desde la banda izquierda le ha llegado a Mabil y éste, con un disparo cruzado en el segundo poste, ha conseguido batir a Arana y firmar el 1-0.

Pero tan solo cuatro minutos después, Gorka Carrera ha aprovechado un error en la salida de balón del conjunto castellonense para empatar (1-1).

Tras la reanudación, el equipo local se ha convertido en un vendaval. Primero con un centro por la banda derecha de Mabil que Jakobsen, con la pierna izquierda, ha rematado para batir a Arana (2-1).

Solo dos minutos después, Suero ha golpeado con la pierna izquierda dentro del área para marcar el 3-1.

Mabil ha seguido como protagonista de la gran segunda parte del Castellón. Otra asistencia suya ha servido para que Calatrava marcara el 4-1.

El equipo txuri-urdin ha recortado distancias en el minuto 65. Un disparo rechazado por Matthys ha acabado en las botas de Dani Díaz, que ha batido al portero local. Aunque el asistente primero ha señalado fuera de fuego, el VAR ha retificado la decisión y el 4-2 ha subido al marcador.

El conjunto "orellut" ha puesto la guinda con un penalti sobre De Nipoti que Douglas se ha encargado de transformar en el 5-2.

El filial donostiarra no le ha perdido la cara al partido y Osazuwa ha aprovechado un balón sin dueño en el área local para poner lograr el 5-3.

La emoción la llegado hasta la prolongación. En el minuto 94, el Sanse ha marcado el noveno gol del encuentro, obra de Peru Rodríguez (5-4)