Real Sociedad LaLiga Hypermotion Jon Balda da la victoria al Sanse AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 25/11/2025 08:48 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2025 08:48 (UTC+1) El club donostiarra logró una nueva victoria en casa, donde sigue invicto, en la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion. Imagen del partido Sanse-Valladolid. Foto: @RSZubieta

El Sanse sumó tres puntos este lunes ante el Valladolid, 1-0, gracias a un gol de Jon Balda en el minuto 21, en la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion.

El primer disparo fue para los locales en el minuto 9, un zurdazo lejano y desviado de Mariezkurrena. En el minuto 21 llegó el primer y único tanto del encuentro. Una falta lateral la botó Dani Díaz, la zaga del equipo vallisoletano rechazó el balón y Jon Balda, con la zurda, firmó el 1-0 batiendo por bajo a Guilherme Fernandes.

El Valladolid reaccionó bien al mazazo del gol y Ponceau primero y Amath después pudieron igualar la contienda. Sin embargo, el meta Fraga evitó ambas ocasiones.

En la segunda parte, el Sanse siguió llegando con peligro y el portero del equipo pucelano tuvo que desviar a córner un buen remate de Gorka Carrera dentro del área. En el minuto 61, Carrera tuvo el 2-0 en una gran contra de los donostiarras, pero el poste derecho de la portería del Valladolid lo impidió.