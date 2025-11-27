Real Sociedad LESIÓN Mikel Oyarzabal, baja por lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda EITB Publicado: 27/11/2025 17:07 (UTC+1) Última actualización: 27/11/2025 20:14 (UTC+1) La Real Sociedad ha anunciado que Mikel Oyarzabal sufrirá una baja de cerca de un mes por una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Mikel Oyarzabal. Imagen: Europa Press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Mikel Oyarzabalek giharretako lesioa du ezker hankako iskiotibialetan

Las pruebas realizadas este jueves han confirmado la rotura muscular en el isquiotibial izquierdo del capitán de la Real Sociedad, lo que le impedirá estar disponible para los próximos partidos. Aunque no se ha especificado un tiempo exacto de recuperación, se estima que su regreso podría retrasarse durante unas tres semanas, lo que podría significar que no vuelva a jugar en lo que resta de 2025.

La lesión de Oyarzabal se suma a las bajas de otros dos delanteros, Óskarsson y Karrikaburu, lo que deja al equipo con opciones limitadas en la delantera. El recambio natural en su puesto parece ser Umar Sadiq, mientras que Gorka Carrera, máximo goleador del filial, también podría tener su oportunidad para cubrir la ausencia del capitán.