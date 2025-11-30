Real Sociedad LaLiga EA Sports La Real cae ante el Villarreal en el último minuto del encuentro (2-3) L . U. | EITB Publicado: 30/11/2025 16:12 (UTC+1) Última actualización: 30/11/2025 17:53 (UTC+1) Con un final de infarto, después de remontar un 0-2, el equipo txuriurdin ha perdido ante el submarino amarillo en el minuto 95. Real Sociedad vs. Villarreal Foto: @RealSociedad Whatsapp

La Real Sociedad ha perdido contra el Villarreal por 2- 3, este domingo, en el partido de la 14ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Reale Arena.

El conjunto txuri-urdin ha ido de menos a más, pero ha pagado caro sus desajustes defensivos. El Villarreal ha golpeado primero y se ha mostrado más eficaz en las áreas. Pese a la gran reacción de la Real, que ha llegado a remontar un 0-2, un tanto de Moleiro en el tiempo añadido ha decantado el duelo para los amarillos. El esfuerzo final de los locales no ha sido suficiente para evitar una derrota dolorosa en casa.

La Real ha estado mejor en el arranque del partido con mayor posesión y sensación de peligro. Pero en el minuto 31, Ayoze Pérez ha rematado a bocajarro un buen centro de Pedraza para poner el 0-1 en el marcador.

En el descuento de la primera mitad, Aritz Elustondo ha tendio el empate con un testarazo a la salida de una falta, pero Luiz Júnior, con una buena estirada, ha mandado el balón a córner. Moleiro también ha podido marcar justo antes del descanso.

Ya en el segundo acto, el Villarreal ha castigado un resbalón de Soler con un golazo de Moleiro desde la frontal del área (2-0)

Parecía la sentencia, pero la Real ha reaccionado rápido. Carlos Soler ha recortado diferencias con otro gran golpeo desde fuera del área (2-1).

En el minuto 86, Barrenetxea ha igualado la contienda con un golazo de falta (2-2).

En el 94, en una transición ofensiva, Oluwaseyi ha estado a punto de marcar el 2-3, pero Turrientes ha sacado el balón de debajo de los palos. En la siguiente acción, Moleiro ha rematado tras un rechace de un córner para poner el definitivo 2-3.