Real Sociedad LaLiga Hypermotion Una expulsión deja sin premio al Sanse ante el Mirandés (1-0) G. P. A. | EITB Publicado: 30/11/2025 21:24 (UTC+1) Última actualización: 30/11/2025 21:24 (UTC+1) El colegiado ha expulsado a Kita en la segunda mitad, justo cuando el conjunto donostiarra mejor estaba jugando, y el Mirandés ha marcado poco después el gol de la victoria. Peru Rodríguez, capitán del Sanse. Foto: @RSZubieta

Euskaraz irakurri: Sansek galdu egin du Mirandesen aurka bat gutxiagorekin jokatuta (1-0)

El Sanse ha perdido 1-0 en casa del Mirandés un partido en el que ha merecido mucho más y que ha estado condicionado por la expulsión de Kita en la segunda mitad. Iker Varela ha marcado el gol de la victoria del equipo burgalés.

El inicio del encuentro ha sido muy igualado, pero con el paso de los minutos el Sanse se ha soltado y ha generado bastante peligro antes del descanso.

En la reanudación, los de Jon Ansotegi han jugado mucho mejor y han sido superiores a su rival. Sin embargo, la expulsión de Kita con una roja directa en el minuto 65 ha condicionado el devenir del partido.

El equipo donostiarra, con uno menos, se ha visto obligado a dar un paso atrás con el claro objetivo de aguantar el resultado y sumar así al menos un punto.

El Mirandés, por su parte, ha pasado a dominar el balón y ha generar peligro, hasta que en el minuto 85. ha logrado el gol con algo de fortuna.

El lanzamiento desde el borde del área de Iker Varela ha terminado en la red después de que el balón golpeará en un defensa del Sanse y se introdujera en la portería de Fraga, sin que este nada pudiera hacer por evitar el gol.

Ya con el tiempo cumplido, Peru Rodríguez ha puesto las tablas en el marcador, pero el árbitro ha invalidado la jugada por fuera de juego, y ya en la prolongación el Mirandés ha logrado defender su ventaja hasta el pitido final.

TARJETA ROJA: LA EXPULSIÓN DE KITA

1-0: EL GOL DE IKER VARELA