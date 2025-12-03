Real Sociedad Copa del Rey La Real Sociedad gana en Reus (0-2) y obtiene el pase en la Copa del Rey EITB Publicado: 03/12/2025 23:15 (UTC+1) Última actualización: 03/12/2025 23:28 (UTC+1) El equipo de Sergio Francisco ya está en dieciseisavos de final. Mikel Goti, en el minuto 49, y Sadiq, en el tiempo de prolongación del segundo tiempo, de penalti, han marcado los goles del conjunto txuri-urdin. Mikel Goti ha hecho el 0-1, en el inicio del segundo tiempo. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Realak Reusen irabazi du (0-2), eta aurrera egin du Errege Kopan

La Real Sociedad se ha clasificado para dieciseisavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, este miércoles por la noche. El equipo donostiarra ha obtenido el pase al ganar, por 0-2, al Reus FC Reddis, en la segunda eliminatoria del campeonato, en el Estadi Municipal de Reus. Mikel Goti, en el minuto 49, y Sadiq, en el tiempo de prolongación del segundo tiempo, de penalti, han marcado los goles del conjunto vasco, que, de esta forma, estará el próximo martes, día 9, en el sorteo de la siguiente eliminatoria.

No ha habido goles en la primera parte, en la que la Real y el Reus han mantenido un pulso igualado, con pocas llegadas a las porterías. La mejor ocasión la ha tenido el equipo vasco, en el minuto 36, en una internada por la derecha de Pablo Marín; el centro del joven jugador de la Real lo ha rematado Gorka Carrera, pero Dani Parra, el portero del Reus, ha estado ágil en el primer palo, para detener el balón.

Nada más comenzar el segundo tiempo, en el minuto 49, Mikel Goti ha marcado el 0-1. Barrene ha entrado bien por la izquierda, y su centro lo ha tocado Sadiq, hacia Goti, que, desde cerca, ha mandado el balón a las mallas. El gol ha dado confianza a la Real, que no ha pasado apuros para mantener su ventaja; eso sí, en el minuto 80, el jugador del Reus Pol Fernández ha lanzado un gran chut con la izquierda al poste de la portería de Unai Marrero, que apenas ha tenido que intervenir durante la eliminatoria.

Ya en el tiempo de prolongación, Sadiq ha hecho el 0-2 definitivo, de penalti, tras una acción en la que el propio delantero nigeriano ha sido derribado dentro del área local.

Ficha técnica

0- Reus: Parra, Alberto Benito (Pol Fernández, min. 57), Pol Fernández, Recasens (Sardà, min. 85), Xavi Jaime (Homet, min. 57), Folch, Toscano, Alarcón, Ustrell (Carbia, min. 70), Casals y Vaz (Serrano, min. 70).

2- Real Sociedad: Marrero, Aihen, Jon Martín, Beitia (Elustondo, min. 45), Odriozola (Guedes, min. 75), Turrientes, Marín, Goti, Zakharyan (Sadiq, min. 45), Sergio Gómez (Barrenetxea, min. 45) y Carrera (Gorrotxa, min. 64).

Goles: 0-1, min. 48: Goti; 0-2, min. 92: Sadiq, de penalti.

Árbitro: Juan Martínez Munuera. Tarjeta amarilla al entrenador Marc Carrasco y a Pol Fernández, del Reus, y a Pablo Marín, Barrenetxea y Sadiq, de la Real.

Incidencias: 4700 espectadoras y espectadores, en el Estadi Municipal de Reus.