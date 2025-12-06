Real Sociedad LaLiga EA Sports El Alavés vuelve a la senda del triunfo tras ganar el derbi a la Real Sociedad (1-0) L. U. | EITB Publicado: 06/12/2025 18:22 (UTC+1) Última actualización: 06/12/2025 19:00 (UTC+1) Lucas Boyé, de penalti, ha adelantado al Alavés en la última jugada de la primera parte. Los donostiarras han perdonado en los primeros 45 minutos y aunque en la última media hora han sido más protagonistas no han logrado ocasiones claras como para conseguir el empate. Alavés vs. Real Sociedad Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Alaves garaipenaren bidera itzuli da Reala menderatuta (1-0)

El Alavés ha ganado por 1-0 contra la Real Sociedad este sábado en el partido la 15ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorrotza.

El equipo babazorro no ha fallado en el debi vasco y se ha llevado los tres puntos ante el equipo txuri-urdin por 1-0, gracias a un penalti convertido por Lucas Boyé en el descuento de la primera mitad. Los donostiarras han perdonado en los primeros 45 minutos y aunque en la última media hora han sido más protagonistas no han logrado ocasiones claras como para conseguir el empate.

El Alavés quería cerrar la sangría después de tres derrotas consecutivas en el derbi de esta tarde. Los hombres de Coudet eran conscientes de la importancia de volver a la senda del triunfo y para ello han ofrecido su mejor versión.

El VAR y Lucas Boyé han desequilibrado el derbi vasco al descanso, en una primera mitad en la que la Real Sociedad se podía haber adelantado a balón parado, pero lo ha hecho el Alavés en el tiempo de descuento de la primera parte. Una primer acto equilibrado donde ha tocado mejor y ha insistido más el equipo babazorro.

Penalti de Aritz Elustondo

Gol de Lucas Boyé

Una mano fortuita de Aritz Elustondo ha cambiado el encuentro, después de que una gran parada de Antonio Sivera tras un cabezazo de Carlos Soler y otro testarazo al poste de Jon Martín que han podido cambiar el resultado.

Tras el paso de los vestuarios el Alavés ha avisado en varias ocasiones. Abde Rebbach, el más activo en esta fase, ha obligado a Álex Remiro a lucirse para evitar el segundo tanto de un equipo que tenía más chispa que los txuri-urdines. Los guipuzcoanos estaban noqueados, con problemas defensivos y sin soluciones en sus ataques trabados.

Los jugadores de Sergio Francisco han comenzado a trenzar jugadas y se han sentido más cómodos. El Alavés no lograba salir de su campo, pero no ha permitido a su rival finalizar las llegadas, gracias a la solidaridad defensiva de todos los babazorros.

La Real lo ha intentado hasta el final, pero Sivera ha evitado el peligro en los saques de esquina del descuento.