Real Sociedad LaLiga Hypermotion El Sanse cae en Anoeta ante el Sporting (0-1) I. G. A. | EITB Publicado: 06/12/2025 20:29 (UTC+1) Última actualización: 06/12/2025 20:44 (UTC+1) El equipo txuri-urdin, que ha conseguido todos sus puntos en casa, no ha sido capaz de dar la vuelta al gol de Gelabert. Sanse vs. Sporting. Foto: @RSZubieta

Euskaraz irakurri: Sansek porrot egin du Anoetan Sportingen aurka (0-1)

El Sanse ha perdido por 0-1 contra el Sporting de Gijón este sábado en el partido de la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Anoeta.

Los txuri-urdin han comenzado el choque bien posicionados en el campo, manteniendo el control del balón y esperando su oportunidad para atacar.

Así ha llegado la primera ocasión del partido, cuando Carrera ha conducido el balón hasta el área, pero no ha estado acertado en el pase atrás a Ochieng y la jugada ha quedado en nada. El mismo Ochieng ha probado suerte con un zurdazo desde fuera del área, pero Yanez lo ha parado bien.

El Sporting tampoco se ha quedado quieto y ha tenido algún que otro acercamiento, pero ha pecado de falta de puntería, ya que no ha llegado a tirar entre los tres palos.

Al de poco de empezar la segunda parte, Gelabert ha rematado de cabeza dentro del área un buen centro para poner por delante al Sporting (0-1).

El Sanse necesitaba desequilibrar el partido, y lo ha intentado con jugadas elaboradas y sin precipitarse en el ataque. Los cambios han dado frescor al equipo, pero el equipo asturiano se ha metido en su campo y ha sido muy difícil superar sus barreras.

El equipo vasco no ha sido capaz de crear un peligro real, y al final no han conseguido sacar ningún punto.