09/04/2021 11:35 Real Sociedad Reala, txapeldun! ¡Envíanos tu vídeo de felicitación a la Real! EITB MEDIA Tras el especial “Geurea bai edo bai, Reala Txapeldun!” de esta noche en ETB2, emitiremos todos los vídeos recibidos, que se podrán ver también en eitb.eus. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La Real Sociedad, campeona de Copa 2020. Imagen: EITB MEDIA. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

¿Quieres felicitar a al Real por la victoria de Copa conseguida el 3 de abril frente al Athletic y que tu felicitación se emita en televisión? EITB ha puesto en marcha una iniciativa para que los y las aficionadas de la Real Sociedad puedan seguir disfrutando de la victoria txuri-urdin en la final de Copa y compartir su alegría con el equipo y el resto de realzales.

Para hacernos llegar tu vídeo, no tienes más que pinchar aquí y seguir las instrucciones. La duración de los vídeos no podrá exceder de 30 segundos y no se aceptarán aquellos en los que aparezcan menos de 14 años o incluyan mensajes insultantes. Todos los vídeos recibidos podrán verse en nuestra web y serán emitidos al final del programa especial “Geurea bai edo bai, Reala Txapeldun!” que se emite esta noche en ETB2 a partir de las 22:15 horas.

Aquellas personas que envíen sus felicitaciones entrarán además en el sorteo de tres camisetas firmadas por los jugadores de la Real.

Presentado por Julian Iantzi, será un programa de dos horas con entrevistas a los principales protagonistas de la final de La Cartuja, aficionados y aficionadas de la Real y rostros conocidos, donde además de repasaremos las imágenes más emocionantes del partido y veremos la visita oficial que este viernes la Real ha realizado al Hospital Donostia.

A lo largo del programa se intercalarán algunos de los vídeos recibidos, así como los enviados por los aficionados que han participado en la exitosa iniciativa Cartuja Virtual organizada por EITB.