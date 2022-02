18/02/2022 00:21 Real Sociedad Liga Europa Imanol: "No era fácil empatar aquí, aunque hemos estado cerca de ganar" Agencias | EITB Media El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha analizado el empate que ha cosechado el equipo txuri-urdin contra el Leipzig en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa. Escuchar la página Escuchar la página

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, estaba satisfecho con el empate en casa del Leipzig (2-2) que cosechó su equipo en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

"Ese era el objetivo, competir con otro estilo y lo hemos hecho bien con y sin balón porque no era fácil empatar aquí", resumió tras el encuentro un preparador realista que se declaró "orgulloso del equipo y contento por los aficionados".

No quiso extenderse sobre el penalti a favor de los alemanes que supuso el empate a dos, en una acción en la que Zaldua no contacta con el jugador del Leipzig que se deja caer en el área: "El penalti ha sido muy raro. El árbitro lo habrá visto claro pero no entiendo que el que lo ve más tranquilidad no le avise", dijo a este respecto un técnico txuri urdin que prefirió hablar del otro fútbol que exhibió su equipo en el Red Bull Arena.

"Hoy queríamos darle el balón a ellos y luego tenerlo para hacer cosas. Todos han hecho un gran trabajo y es una pena porque hemos estado cerca de ganar", aseguró Alguacil.

Alex Isak no jugó por lesión, y el entrenador de Orio explicó los motivos de la suplencia del delantero sueco, que "venía notando molestias en los isquiotibilaes, estaba con dolor y no era momento de arriesgar". No descarta que esté disponible para el derbi ante el Athletic Club, aunque no sabe "si llegará al domingo" a un partido que se perderá el lateral Diego Rico, lesionado en la segunda mitad, y que tiene una "pequeña rotura que serán dos semanas mínimo".