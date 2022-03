Real Sociedad Copa de La Reina La Real, motivada para dar la sorpresa ante el Barça EITB MEDIA Publicado: 15/03/2022 18:24 (UTC+1) La eliminatoria de los cuartos de final de la Copa de la Reina se jugará el miércoles 16 de marzo a las 20:45 horas, en Zubieta. Escuchar la página Escuchar la página

Real Sociedad y Barcelona se enfrentarán en el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina (20:45 h.). Las txuri-urdin tratarán de dar la gran sorpresa ante el vigente campeón del torneo.

Para el duelo de mañana la Real contará con las mismas jugadoras que el domingo ganaron al Betis en Sevilla (0-3), por lo que seguirán siendo baja la portera Adriana Nanclares, además de Iraia Iparragirre, Maddi Torre y Cecilia Marcos.

Las donostiarras afrontan una misión difícil ante un conjunto catalán que todavía no conoce la derrota esta campaña y que además ha goleado a la Real en sus dos enfrentamientos ligueros. Venció por 8-1 en el Johan Cruyff y más recientemente por 1-9 en Zubieta, donde se jugará el encuentro de este miércoles.

No obstante, la entrenadora Natalia Arroyo y el equipo no pierden la ilusión de dar mañana la sorpresa: "Somos conscientes de la dificultad del partido. Nos visita el campeón de Liga, pero esta es otra competición. Es Copa, una eliminatoria y puede haber otros factores. ¿Por qué no?", se ha preguntado. "Sabemos que tenemos alguna opción, más pequeña que en otros partidos porque el rival es potente, pero nos hace ilusión creer que se puede", ha concluido.