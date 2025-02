Real Sociedad Liga Europa La Real vuelve a vencer al Midtjylland con una fiesta de goles para pasar a octavos (5-2) I. G. | EITB MEDIA Publicado: 20/02/2025 22:55 (UTC+1) Última actualización: 21/02/2025 00:23 (UTC+1) Brais, Sucic (2), Oyarzabal y Oskarsson se han encargado de marcar los goles para asegurar el pase y esperar enfrentarse al Tottenham o al Manchester United en el sorteo de este viernes. Jugadores de la Real celebrando un gol. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Realak berriro irabazi dio Midtjyllandi, final-zortzirenetara igarotzeko gol zaparrada batekin (5-2)

La Real Sociedad se ha clasificado para octavos de final de la Europa League al derrotar también en el partido de vuelta al Midtjylland por 5-2 en el partido disputado este jueves en el Reale Arena. Brais, Sucic (2), Oyarzabal y Oskarsson se han encargado de marcar los goles para asegurar el pase y esperar enfrentarse al Tottenham o al Manchester United en el sorteo de este viernes.

El equipo donostiarra ha querido sentenciar la eliminatoria lo antes posible y ha presionado alto al rival desde el primer minuto, mientras que los daneses se veían muy perdidos en el campo. En una ofensiva de los vascos, Brais ha sufrido un pisotón y ha caído dentro del área, pero el árbitro no ha señalado nada.

Aun así, el jugador txuri-urdin ha visto la otra cara de la moneda en la siguiente jugada. En una mala salida desde atrás, Bech se ha resvalado y Brais ha estado atento para robar el balón y, a portería vacía, abrir el marcador (1-0).

A partir de ahí ha sido un acoso y derribo de la Real, que en el minuto 18 ha marcado el 2-0 con una gran jugada colectiva: Oyarzabal ha conducido hasta el área, se lo ha dado a Barrenetxea y éste le ha cedido el balón a Sucic para ampliar al marcador.

Pero no todo ha sido de color de rosas. En uno de los pocos acercamientos de los daneses, Barrenetxea ha derribado a Castillo dentro del área y el árbitro ha señalado penalti. Buksa no ha fallado desde los once metros (2-1).

Más aún, en el minuto 38 Osorio ha marcado un golazo por la escuadra con un zapatazo, imposible de parar para Remiro, tirando por la borda todo el trabajo hecho por la Real hasta el momento (2-2).

Los txuri-urdin han seguido siendo superiores, y la única razón de no marcar más goles ha sido el portero danés Lössl, que ha realizado varias paradas espectaculares. Pero no ha podido seguir así eternamente y, en una jugada ensayada, Sucic ha marcado su doblete desde fuera del área antes de ir a los vestuarios (3-2).

Tras la fiesta de goles de la primera parte, en la segunda ha llegado la calma. El ritmo de juego ha bajado notablemente y la Real se ha tomado el choque con tranquilidad, ya que tenía dos goles de ventaja. La mala noticia ha llegado con la posible lesión de Sucic, quién ha abandonado el campo con dolor en la rodilla.

En el minuto 69, el árbitro ha expulsado a Dani Silva con la tarjeta roja directa tras una dura entrada a Zubeldia. Y casi seguido, el árbitro ha pitado penalti a favor de la Real al caer Oyarzabal en el área. El capitán se ha encargado de marcar el cuarto gol (4-2).

Óskarsson ha puesto la guinda con el quinto con (5-2).

Así, la Real Sociedad se ha clasificado para los octavos de final de la Europa League y conocerá a su rival este viernes, que será el Tottenham o el Manchester United.

Ficha técnica:

5 - Real Sociedad: Remiro; Aritz, Zubeldia, Aguerd, Aihen; Olasagasti (Turrientes, m.67), Sucic (Marín, m.48), Brais Méndez; Kubo (Becker, m.67), Oyarzabal (Óskarsson, m.83) y Barrenetxea (Zakharyan, m.83).

2 - Midtjylland: Lössl; Andersson (Mbabu, m.46), Diao, Bech (Juninho, m.46), Paulinho (Bak, m.60); Dani Silva, Castillo, Bravo; Osorio (Franculino, m.74), Buksa y Simsir (Byskov, m.74).

Goles: 1-0, m.5: Brais Méndez; 2-0, m.18: Sucic; 2-1, m.24: Buksa; 2-2, m.38: Osorio; 3-2, m.45+2: Sucic; 4-2, m.73: Oyarzabal; 5-2, m.90: Óskarsson.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL). Amonestó a Olasagasti (66) por la Real Sociedad; y a Buksa (30) y Paulinho (42) por el Midtjylland. Expulsó a Dani Silva (70).