Real Sociedad LaLiga EA Sports La Real se mete en la pelea por Europa en Las Palmas (1-3) Agencias | EITB Media Publicado: 06/04/2025 16:22 (UTC+2) Última actualización: 06/04/2025 17:19 (UTC+2) El equipo de Imanol Alguacil ha logrado una importante victoria a domicilio para meterse de lleno en la lucha por los puestos europeos. Oyarzabal, Sergio Gómez y Aramaburu han marcado los goles del Real. Sergio Gómez celebra su gol ante el Las Palmas. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Realak Europarako jauzia egin du Las Palmasen (1-3)

La Real Sociedad se impuso con claridad este domingo a la UD Las Palmas (1-3) y alimentó su objetivo de alcanzar los puestos europeos, al tiempo que agudizó la crisis del equipo amarillo, sumido en una profunda depresión, en zona de descenso.

El conjunto de Imanol Alguacil, que no lograba ganar fuera de casa desde el pasado mes de diciembre, suma así su segunda victoria consecutiva en LaLiga EA Sports.

Tras un primer tiempo igualado, en el que Oyarzabal adelantó pronto al conjunto guipuzcoano pero en el que el guardameta Álex Remiro fue el mejor de los visitantes, todo se decidió en la segunda mitad, con una Real que no tuvo piedad para aprovechar la fragilidad defensiva local.

El encuentro tuvo un alto ritmo de inicio, pese al fuerte calor, y ya en los primeros minutos Remiro anunció su exhibición bajo los palos al negarle el gol en un mano a mano a Fábio Silva.

Poco después, un fuerte disparo de Barrenetxea fue rechazado por Horkas hacia el centro y Oyarzabal, llegando desde segunda línea, ante la pasividad de la defensa, puso la pierna derecha para impulsar el balón a la red.

La Real estaba encontrando muchos espacios a la espalda de la zaga amarilla, con pases interiores, y Barrenetxea pudo marcar el segundo en un reverso dentro del área, pero Horkas lo evitó tapando su disparo.

Mientras, su rival solo necesitaba destellos para crear peligro, como en otro mano a mano, de McBurnie, en el que Remiro estuvo imperial para arrebatarle el balón de las botas, en dos tiempos.

El conjunto de Imanol perdió por lesión a Zubeldia mediado el primer periodo y Las Palmas fue inclinando el campo hacia la meta visitante. En el tiempo de prolongación, Fábio Silva enganchó una gran volea con la pierna derecha y el balón se estrelló en el larguero en la mejor ocasión local.

Tras el descanso, y después de minutos con muchas imprecisiones, el equipo vasco duplicó su ventaja tras una acción originada en un saque de banda. El balón llegó a la banda izquierda, donde Barrenetxea, muy veloz, lo puso con ventaja al segundo palo y Sergio Gómez lo empujó a la red.

Con un tercio de partido por delante, y cuando más tocado estaba el equipo local, una irrupción de Fábio Silva, al que ningún jugador realista pudo o quiso frenar, metió al conjunto amarillo de nuevo en la pelea. El portugués sirvió al segundo palo, donde McBurnie se estrenó como goleador local.

También aportó Horkas al evitar el tercer gol donostiarra en un disparo a bocajarro de Martín, a pase de Take Kubo, pero el joven portero croata ya no pudo evitar un zurdazo de Aramburu, después de otro saque de banda que el propio lateral derecho puso en movimiento, tras combinar con Take.

Con un resultado tan duro en contra, Diego Martínez arriesgó con los cambios, pasando a jugar con defensa de tres en una apuesta a todo o nada, pero el mayor -y casi único- peligro local lo seguía protagonizando Fábio Silva y su enorme potencia en carrera.

El equipo amarillo quedó partido en dos y el escenario era más propicio para que la Real marcase el cuarto. Y de hecho lo hizo en el minuto 88, con una magistral acción individual de Take Kubo, tras sentar a defensas y portero, pero el VAR invalidó el precioso tanto del japonés por un fuera de juego en el inicio de su carrera.

También rozó el cuarto gol visitante Oskarsson, con un tiro al palo ya en el tiempo de prolongación, con un equipo local totalmente desordenado sobre el césped y a merced de su rival, justo vencedor, que además supo gestionar bien la alta temperatura y el cansancio acumulado por la prórroga copera del pasado martes en el Santiago Bernabéu.

FICHA TÉCNICA

1. Las Palmas: Horkas; Viti, Herzog (Januzaj, min. 71), McKenna, Mika Mármol; Sandro (Marvin Park, min. 63), Essugo (Campaña, min. 71), Javi Muñoz (Marc Cardona, min. 80), Moleiro (Manu Fuster, min. 80); Fábio Silva y McBurnie.

3. Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia (Martín, min. 24), Aritz Elustondo, Javi López (Aihen, min. 46); Zubimendi; Sergio Gómez, Olasagasti (Sucic, min. 83), Marín, Barrenetxea (Take, min. 63); y Oyarzabal (Oskarsson, min. 63).

Goles: 0-1, min. 5: Oyarzabal. 0-2, min. 56: Sergio Gómez. 1-2, min. 60: McBurnie. 1-3, min. 68: Aramburu.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias. Mostró tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Javi López (min. 47+) y Martín (min. 76).