Real Sociedad Anuncio José Luis Sánchez Vera no continuará como entrenador de la Real Sociedad EITB MEDIA Publicado: 15/04/2025 11:17 (UTC+2) Última actualización: 15/04/2025 11:25 (UTC+2) Según ha hecho publico el club en una nota, el técnico madrileño completará la temporada, y dejará Zubieta el 30 de junio. Imagen de archivo de José Luis Sánchez Vera

Euskaraz irakurri: Jose Luis Sanchez Verak ez du Reala entrenatzen jarraituko

José Luis Sánchez Vera dejará de ser entrenador de la Real Sociedad a final de temporada, según ha anunciado el club txuri urdin en una nota en su web.

Sánchez Vera se incorporó al equipo al inicio de la presente temporada, sustituyendo a Natalia Arroyo. Antes de la Real Sociedad, fue entrenador del Atlético de Madrid, divididas en dos etapas: en su primera temporada consiguió el campeonato de Liga con el conjunto madrileño, y en su segundo ciclo logró el título de la Supercopa de España.

El propio técnico ha hecho pública un comunicado para explicar que "a pesar de la confianza, el cariño y el respeto que me seguís mostrando tanto por parte del club como de las jugadoras, y de todo lo bueno que haya podido aportar", considera que "la temporada que viene debe ser otra persona la que esté al mando y siga provocando cambios. Es una dolorosa y triste decisión que tomé tras una profunda reflexión hace semanas, pero estoy seguro de que es la adecuada pensando en lo mejor para el crecimiento del grupo".

Asimismo, ha añadido que "seguramente no haya sabido conectar con el equipo como me hubiera gustado, aunque todas hemos dado lo mejor de nosotras cada día. No hay culpables ni responsables. A veces, simplemente, las cosas no terminan de encajar como uno desea".

Actualmente, el equipo ocupa el séptimo puesto de la Liga F, y fue eliminado por el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa de la Reina.